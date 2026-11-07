‘மகளிர் குழுவில் அரசியல் தலையீடு வேண்டாம்’: திட்ட அலுவலர் கோரிக்கை
‘மகளிர் குழுவில் அரசியல் தலையீடு வேண்டாம்’: திட்ட அலுவலர் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:24 PM
பந்தலுார்: ‘பந்தலுார் பகுதியில், பஞ்சாயத்து அளவிலான மகளிர் கூட்டமைப்பு செயல்பாட்டில், ஆளுங்கட்சியின் அரசியல் தலையிடக்கூடாது,’ என, வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பெண்கள் மத்தியில் வேலை வாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கல்வி ஆகியவற்றில் மேம்பாடு அடைய, தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பில், பஞ்சாயத்து அளவிலான மகளிர் கூட்டமைப்புகள் செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஆண்டு ஆக., மாதம் ஏற்கனவே தேர்வு செய்யப்பட்ட, கூட்டமைப்பின் பதவிக்காலம் நிறைவு பெற்ற நிலையில், தற்போது புதிய கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். அத்துடன் கூடலுார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், புதிதாக ஊராட்சிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதற்கான கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகளும் தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.
இந்நிலையில், பந்தலுார் அருகே பிதர்காடு ஊராட்சியில் கடந்த ஆக., 29 ம் தேதி புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில், இதுவரை பழைய நிர்வாகிகள் மூலம், புதிய நிர்வாகிகளின் பெயருக்கு வங்கி கணக்கு மாற்றம் செய்யாமல் அலட்சியம் காட்டி வருகின்றனர்.
‘அத்துடன் ஆளும் கட்சியை சார்ந்த பெண்களுக்கு, கூட்டமைப்பு பதவி வழங்க வேண்டும்,’ என, ஆளும் கட்சி நிர்வாகிகள் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட கூட்டமைப்பு பெண்களை அச்சுறுத்தி வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
மகளிர் திட்ட அலுவலர் ரூபன் சங்கர் ராஜ் கூறுகையில், ‘‘புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட மகளிர் கூட்டமைப்புகளுக்கு வங்கி கணக்குகள் படிப்படியாக துவங்கப்பட்டு வருகிறது. மகளிர் குழுவின் செயல்பாட்டில் அரசியல் தலையீடு இருக்கக்கூடாது மற்றும் அரசியலுக்கும், மகளிர் கூட்டமைப்பின் செயல்பாடுகளுக்கும் தொடர்பு கிடையாது. எனவே மகளிர் குழுவினர் மற்றும் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள், தங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக் கொள்ள ஒன்றிணைந்து செயல்பட முன் வர வேண்டும்,’’ என்றார்.