பயணிகளுக்கு டிக்கெட் இல்லை தனியார் மினிபஸ்சில் அலட்சியம்
பயணிகளுக்கு டிக்கெட் இல்லை தனியார் மினிபஸ்சில் அலட்சியம்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:52 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:46 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே, சேரம்பாடி-, தாளூர் வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும், தனியார் மினி பஸ் நிர்வாகம், பயணிகளுக்கு டிக்கெட் தராமல் ஏற்றி செல்வது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பந்தலுார் அருகே சேரம்பாடி, மண்ணாத்தி வயல், மணல் வயல், பனஞ்சிரா,எருமாடு, தாளூர் வழித்தடத்தில் தனியார் மினி பஸ் இயக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் இயக்குவதற்கு பதில், சேரம்பாடி, சுங்கம், கையுன்னி, எருமாடு, தாளூர் வழித்தடத்தில் பஸ் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், கிராமப்புற மக்களுக்கு பயன் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது.
நேர் வழியில் இயக்கப்படும் இந்த பஸ்சில் ஒரு சில நாட்களில், டிக்கெட் கட்டணமாக, 20 ரூபாய் பெறப்படும் நிலையில், பெரும்பாலான நாட்களில் டிக்கெட் கொடுக்காமல் பணம் மட்டும் வாங்கி கொண்டு பயணிகளை ஏற்றி செல்கின்றனர். இது குறித்து கேட்டால், ‘மெஷின்’ பழுது அடைந்து விட்டதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால், பயணிகள அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
கூடலுார் ஆர்.டி.ஓ., குணசேகரன் கூறுகையில், ‘‘இது குறித்து போக்குவரத்து அலுவலருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, டிக்கெட் வழங்க உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்,’’ என்றார்.