ஜீவனாம்சம் வழங்காத வழக்கு: கல்வி நிறுவன நிர்வாகிக்கு 'பிடிவாரண்ட்'
ஜீவனாம்சம் வழங்காத வழக்கு: கல்வி நிறுவன நிர்வாகிக்கு 'பிடிவாரண்ட்'
UPDATED : நவ 18, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:28 PM
கோத்தகிரி:ஜீவனாம்சம் வழங்காத பிரபல கல்வி நிறுவன நிர்வாகிக்கு, கோத்தகிரி நீதிமன்றம் பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து உத்தரவிட்டது.
மாநிலத்தில், கோத்தகிரி, கொடைக்கானல் மற்றும் மதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில், கே.பி.எஸ்., என்ற பெயரில் கல்வி நிறுவனங்களை, பிரேம் பிரைட் என்பவர் நடத்தி வருகிறார். அவரது மனைவி நிக்கோலா, ஜீவனாம்சம் வழங்கக்கோரி வழக்கு தொடுத்தார். இந்த வழக்கு கோத்தகிரி மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது. நிக்கோலாவின் தரப்பில், வக்கீல்கள் நந்தினி, விஜயன் மற்றும் குயிலரசன் ஆகியோர் ஆஜராகி வாதாடினர்.
இந்நிலையில், 'கடந்த, 2025, ஜூன் 12ல் பிரேம் பிரைட் தனது மனைவி நிக்கோலாவுக்கு, ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும்,' என, கோர்ட் உத்தரவிட்டது. ஆனால், இதுவரை ஜீவனாம்சம் வழங்காத பிரேம் பிரைட், வழக்கு விசாரணையின் போதும் கோர்ட்டில் ஆஜராகவில்லை. தவிர, அவரின் தரப்பில் வேறு யாரும் ஆஜராகவில்லை.
இந்நிலையில், கோத்தகிரி கோர்ட்டில் நேற்று முன்தினம் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த, மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதித்துறை நீதிபதி அமிர்தம், பிரேம் பிரைட்டை கைது செய்ய பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து உத்தரவிட்டார். மேலும், சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவும், நீதிமன்றத்தில் நிலுவை தொகையை செலுத்தவும் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.