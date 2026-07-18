வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு நாவல் வடிவம் எழுத்தாளரின் புதிய முயற்சி
வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு நாவல் வடிவம் எழுத்தாளரின் புதிய முயற்சி
ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:12 AM
பாலக்காடு: கேரள மாநிலம், திரூரை சேர்ந்தவர் தினேஷ். எழுத்தாளரான இவர் மலையாள மொழியின் பிதாமகனான துஞ்சத்து எழுத்தச்சனின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும், அவரை பற்றிய முதல் நாவலையும் எழுதியுள்ளார். இந்நிலையில், வால்மீகி ராமாயணத்தை நாவலாக மாற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இது குறித்து தினேஷ் கூறியதாவது:
இந்த நாவலின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், ராமாயண கதையை விவரிப்பதற்கு பதிலாக, ராமாயணத்திலுள்ள முக்கிய கதாபாத்திரங்களான ராமர், சீதை, தசரதன், லட்சுமணன், விபீஷணன், ராவணன் மற்றும் அனுமன் ஆகியோர் தங்களின் வாழ்வை ஆத்மார்த்தமாக சொல்லும் 'தன் வரலாற்று' பாணியில் இது எழுதப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய வடிவில் ராமாயணம் வெளிவருவது இதுவே முதல்முறை.
இந்த நாவலை எழுதும் பணி, கடந்த 2004ம் ஆண்டு ஆக. மாதம் தொடங்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் ஒரு இதழில் தொடராக வெளியாகி வந்தாலும், அந்த இதழின் வெளியீடு நின்றதால், பாதியிலேயே இந்தப் பணி நிறுத்தப்பட்டது.சுமார், 22 ஆண்டுகளுக்கு பின், தற்போது மீதமுள்ள பகுதியை எழுதி முடித்துள்னேன். தற்போது இந்த நாவலின் இறுதி மெருகேற்றும் பணிகள் நடக்கிறது.
இந்த நாவல், பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட உள்ளது.
வரும் ஆடி மாதத்தில் அயோத்தியில் இந்த நாவலை வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளேன்.
வால்மீகி ராமாயணத்தை மொழிபெயர்த்த மறைந்த சி.ஜி.வாரியரின் ஆலோசனையும், இந்த நாவலை உருவாக்குவதில் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.