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காஸ் சிலிண்டர் வழங்காமல் இழுத்தடிப்பு: அரசு பள்ளியில் விறகு அடுப்பில் சத்துணவு தயாரிப்பு

காஸ் சிலிண்டர் வழங்காமல் இழுத்தடிப்பு: அரசு பள்ளியில் விறகு அடுப்பில் சத்துணவு தயாரிப்பு

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:55 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:55 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM

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குன்னுார்: குன்னுார் தாலுகா மேலுார் ஒசட்டி அரசு மேல்நிலை பள்ளியில், 65 மாணவர்களுக்கு நாள்தோறும் சத்துணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

ஊட்டி பாரத் காஸ் ஏஜென்சி சிலிண்டர்களை வினியோகம் செய்தது. கடந்த, 8ம் தேதி இப்பகுதியின் காஸ் வினியோகம், மஞ்சூர் பாரத் காஸ் ஏஜென்சிக்கு மாற்றம் செய்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த அறிவிப்புக்கு முன்பு, சிலிண்டருக்கு முன்பதிவு செய்து இருந்தும், அதனை வழங்க, கடந்த, 15ல் சிலிண்டருக்கு மறுபதிவு செய்யப்பட்டது. எனினும் சிலிண்டர் வரவில்லை. இது தொடர்பாக, கலெக்டர், முதன்மை கல்வி அலுவலர், காஸ் ஏஜென்சி அதிகாரிகளுக்கு மனுக்கள் கொடுத்தும் தீர்வு இல்லை.

இந்நிலையில், பழைய காஸ் சிலிண்டர் காலியானதால், நேற்று மாணவர்களின் நலன் கருதி, சத்துணவு திட்ட அமைப்பாளர் மற்றும் பணியாளர்கள் விறகுகளை பயன்படுத்தி உணவு சமைத்து வழங்கினர். இதனால், பெற்றோர் அதிருப்தி அடைந்தனர்,

பெற்றோர் கூறுகையில்,'இந்த பிரச்னை தொடர்பாக, பள்ளியின் ஊழியர்களை, ஊட்டிக்கும், மஞ்சூருக்கும் அலை கழிக்கப்படுகின்றனர். இதற்கு தீர்வு காண, காஸ் சிலிண்டர் வினியோகத்தை மீண்டும் ஊட்டி ஏஜென்சிக்கு மாற்றி தர அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என்றனர்.

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