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﻿ மினி பஸ்களில் கட்டண கொள்ளை கண் துடைப்புக்காக அதிகாரிகள் அபராதம்

﻿ மினி பஸ்களில் கட்டண கொள்ளை கண் துடைப்புக்காக அதிகாரிகள் அபராதம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:22 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:22 AM

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குன்னூர்: நீலகிரியில் மினி பஸ்களின் கட்டண கொள்ளை மீது, வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தின் நடவடிக்கை, 'வெறும் கண்துடைப்பு, 'என குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டத்தில், அரசு அனுமதியின்றி, பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை வைத்து, மினி பஸ்களில் கடந்த 1ம் தேதி திடீரென கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது.

இதற்காக, ஊட்டி மற்றும் குன்னூர் பகுதிகளில் வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகள், அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை எடுத்தனர். 'அதிகாரிகளின் ஆய்வுகள் வெறும் கண்துடைப்பு,'' என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

குன்னூர் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சங்க தலைவர் மனோகரன் கூறுகையில், நீலகிரி மாவட்டத்தில் மினி பஸ்களில் அரசு அனுமதியின்றி கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது. ஊட்டி, குன்னூர் நகரங்களில் சில மினி பஸ்களில், போக்குவரத்து அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி அபராதம் விதித்துள்ளனர்.

ஆனால், ஆய்வுக்கு பிறகும், அபராதம் விதிக்கப்பட்ட மினி பஸ்கள் உட்பட அனைத்து பஸ்களிலும் தொடர்ந்து கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நடவடிக்கை மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிகாரிகள் எடுக்கும் நடவடிக்கை கண்துடைப்பு நாடகமாக உள்ளது என மக்கள் கருதுகின்றனர்.மோட்டார் வாகன சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், மாவட்டத்தில் வெளிப்படையான மற்றும் தூய்மையான நிர்வாகத்தை உறுதி செய்து, மக்களை இந்த கட்டண சுரண்டலில் இருந்து பாதுகாக்க மாவட்ட நிர்வாகம் முன்வர மனு அனுப்பப்பட்டுள்ளது, என்றார்.

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