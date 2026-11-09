மாற்றிட திட்டத்தால் இலவச வீடு கோரிக்கையை மறுக்கும் அதிகாரிகள்! நிரந்தர வீடுகள் கட்டி தர வலியுறுத்தல்
மாற்றிட திட்டத்தால் இலவச வீடு கோரிக்கையை மறுக்கும் அதிகாரிகள்! நிரந்தர வீடுகள் கட்டி தர வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 09, 2026 03:47 AM
ADDED : நவ 08, 2026 06:28 PM
கூடலூர்: முதுமலை, முதுகுழியில் குடிசைகளில் வசிக்கும் பழங்குடி மக்களுக்கு நிரந்தர வீடுகள் கட்டி தர வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
முதுமலை புலிகள் காப்பகம், முதுமலை ஊராட்சிக்குட்பட்ட நாகம்பள்ளி, புளியாலம், மண்டகரை, முதுகுழி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் பூர்வகுடி மக்கள் அரசின் மாற்றிடம் திட்டத்தின் கீழ், வெளியேறுபவர்களுக்கு மாற்றிடம் அல்லது கோல்டன் ஷேக் திட்டத்தின், 10 லட்சம் ரூபாய் வழங்கி வருகின்றனர். இதற்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட, 658 பயனாளிகள் மூன்று கட்டமாக வெளியேற்றி வருகின்றனர்.
2018ல் முதல் முறையே முதல் இரண்டு கட்டமாக 235, 255 குடும்பங்களில் பெரும்பாலானவர்கள் மாற்றிடம் அல்லது கோல்டன் ஷேக் திட்டத்தின் கீழ் 10 லட்சம் ரூபாய் பெற்று வெளியேறி உள்ளனர். தற்போது 3வது கட்டமாக 168 குடும்பங்கள் வெளியேற்றும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. முதுகுழி பகுதியில் வசிக்கும், 80 குடும்பங்கள் வெளியேற மறுத்து, அங்கேயே வசித்து வருவதுடன், அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
தொடர் போராட்டத்திற்கு பின், போஸ்பாரா சங்கிலிக்கேட் முதல் முதுகுழி வரை சிமெண்ட் சாலை அமைக்கப்பட்டதுடன், கூடலூரில் இருந்து முதுகுழி கிராமத்திற்கு காலை, மாலை அரசு பஸ் இயக்கி வருகின்றனர்.
இங்கு வசித்து வரும் பழங்குடி மக்கள் பலர் நிரந்தர வீடுகள் இன்றி மூங்கில் சுற்றுச் சுவர் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கூரையுடன் கூடிய குடிசைகளில், அடிப்படை வசதிகள் இன்றி வசித்து வருகின்றனர். பருவ மழைக்காலங்களில், வசிக்க முடியாமல்கடும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். தீர்வாக, அரசின் இலவச வீடுகள் கட்டித் தர வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
அப்பகுதியை சேர்ந்த தேவதாஸ் கூறுகையில், 'இப்பகுதியில், பழங்குடி மக்களுக்கு, மாற்றிடம் திட்டத்தை காரணம் காட்டி, அரசின் இலவச வீடு திட்டத்தை செயல்படுத்த அதிகாரிகள் மறுத்து வருகின்றனர். எனவே, பூர்வ குடிகளாக இவர்களுக்கு அரசின் இலவச வீடு திட்டத்தின் கீழ் நிரந்தரமாக வீடுகள் கட்டித்தர தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.' என்றார்.