திடக்கழிவு மேலாண்மையில் அதிகாரிகள் மெத்தனம் திறந்தவெளி குப்பைகளால் சுகாதார சீர்கேடு
திடக்கழிவு மேலாண்மையில் அதிகாரிகள் மெத்தனம் திறந்தவெளி குப்பைகளால் சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : அக் 25, 2026 07:26 PM
ADDED : அக் 25, 2026 07:24 PM
பந்தலூர்: நெல்லியாளம் நகராட்சியில், குப்பைகளை முறையாக அகற்றாததால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுவதுடன், திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
நெல்லியாளம் நகராட்சியில் மொத்தம், 21 வார்டுகள் உள்ளது. இந்த வார்டுகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குப்பைகளை சேகரித்து, திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்திற்கு வழங்கும் பணியில், கூடலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒப்பந்ததாரர் ஒருவர் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
குப்பைகளை அகற்றுவதில் குளறுபடிகள் நிலவி வரும் நிலையில், இதுகுறித்து நடவடிக்கை நகராட்சி நிர்வாகம் எடுக்கவில்லை.
தினசரி காலையில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை, மதியத்திற்குள் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். ஒப்பந்த முறையில் பணியாற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள், குப்பைகளை மாலை வரை குவித்து வைத்து, மாலை 5:00 மணிக்கு மேல் அவற்றை சேகரித்து எடை போடப்படுகிறது. இந்த குப்பை லாரிகள் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்திற்கு செல்வதற்கு பதில், நகராட்சி அலுவலகம் அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு மீண்டும் மறுநாள் காலை, சேகரிக்கப்படும் சிறிதளவு குப்பைகளை அதே வாகனங்களில் ஏற்றி, மீண்டும் எடை போடப்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்திற்கு தினசரி மாலை கொண்டு போய் சேர்க்கப்படுகிறது.
குப்பைகளை சேகரித்து உடனுக்குடன் கொண்டு செல்லாமல், கடைகள் மற்றும் சாலை ஓரங்களில் குவித்து வைப்பதால், கடும் துர்நாற்றம் வீசி கழிவுகளில் இருந்து கழிவுநீர் வெளியேறி சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் டெங்கு ஒழிப்பு பணியில் ஈடுபடும் பணியாளர்கள், இதுகுறித்து கண்டுகொள்ளாத நிலையில் இந்தப் பகுதியில் டெங்கு காய்ச்சலும் அதிகரித்து வருகிறது.
எனவே, நகராட்சி நிர்வாகம் இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்தவும், காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்கவும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.என, வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.