ஊட்டி எச்.பி.எப்., குடியிருப்பு கட்டடங்கள்: இடிக்கும் நடவடிக்கை திடீர் நிறுத்தம்
ஊட்டி எச்.பி.எப்., குடியிருப்பு கட்டடங்கள்: இடிக்கும் நடவடிக்கை திடீர் நிறுத்தம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:04 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:58 PM
ஊட்டி:
ஊட்டி எச்.பி.எப்., தொழிற்சாலை குடியிருப்பு கட்டடங்களை இடிக்கும் நடவடிக்கை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊட்டி இந்து நகர் பகுதியில் இயங்கி வந்த, மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனமான, எச்.பி.எப்., தொழிற்சாலை நலிவடைந்து மூடப்பட்டது. ‘மூடப்பட்ட தொழிற்சாலை வளாகத்தில் உள்ள கட்டடங்களை இடித்து, வனத்துறைக்கு ஒப்படைக்க வேண்டும்,’ என, சமீபத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து, 23ம் தேதி ஏல ஒப்பந்த புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளன. மிகவும் முக்கியமான பகுதியில் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலை கட்டடங்கள் பலமாக உள்ளன. குறிப்பாக, இங்குள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களை மருத்துவ கல்லுாரி செவிலியர் மற்றும் மருத்துவர்கள் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும். இதற்காக, ‘இடிப்பு நடவடிக்கையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்,’ என, ஊட்டி எம்.எல்.ஏ., போஜராஜன், வனத்துறை, சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் மாவட்ட கலெக்டரை கேட்டுக்கொண்டார்.
தவிர, வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் சமீபத்தில், ஊட்டிக்கு வந்த போது, அவரை நேரில் சந்தித்து, தொழிற்சாலை கட்டடங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்தார். அதனை கேட்ட அமைச்சர் 'கட்டடங்கள் இடிக்கப்பட மாட்டாது,’ என, உறுதி அளித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா மற்றும் மாவட்ட வன அலுவலர் கசாப் சஷாங் ரவி ஆகியோர் கட்டடங்களை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். அதன்பின், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் நடவடிக்கையால் கட்டட இடிப்புக்கான ஏலம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
எம்.எல்.ஏ., போஜராஜன் கூறுகையில், ‘‘எச்.பி.எப்., தொழிற்சாலை குடியிருப்பு கட்டடங்கள் உறுதியுடன் உள்ளன. இதன் அருகே உள்ள,அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் தங்குவதற்கு, இடம் இல்லாத நிலையில், இந்த கட்டடங்களை மருத்துவ துறை அலுவலர்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரலாம் என, துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் மாவட்ட கலெக்டரை கேட்டு கொண்டதால், இடிப்பு நடவடிக்கை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது,’’ என்றார்.