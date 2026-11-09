ஊட்டி – குன்னுார் வழித்தடத்தில் பஸ்கள் குறைவால் பாதிப்பு
ஊட்டி – குன்னுார் வழித்தடத்தில் பஸ்கள் குறைவால் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 10:08 PM
குன்னூர்: ஊட்டி -– குன்னூர் வழித்தடத்தில் காலை நேரத்தில் போதிய பஸ்கள் இயக்கப்படாததால் பணிக்கு செல்வோர் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
ஊட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து குன்னூர் மற்றும் வெலிங்டன் பகுதிகளில் உள்ள அரசு அலுவலகங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கல்வி நிலையங்களுக்கு ஏராளமானோர் தினந்தோறும் வேலைக்கு சென்று வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, எல்லநள்ளி, பிக்கட்டி, காணிக்க ராஜ் நகர், அருவங்காடு, பாய்ஸ் கம்பெனி மற்றும் வெலிங்டன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த பொதுமக்கள் அதிகளவில் அரசு பஸ்களை நம்பியுள்ளனர்.
காலை 8:45 மணி முதல் 10:00 மணி வரையிலான அலுவலக நேரங்களில் போதிய அளவில் பஸ்கள் இயக்கப்படுவதில்லை. இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் குறைந்தளவிலான பஸ்கள் வருவதால் பயணிகள் சிரமப்படுகின்றனர். பஸ்களில் ஏற முடியாமலும், கால் கடுக்க காத்திருக்க வேண்டிய சூழலும் ஏற் படுகிறது.
பஸ் தாமதமாக வருவதாலும், வேலைக்கும் செல்வோர் தினமும் தாமதமாக செல்லும் நிலை நீடித்து வருகிறது. பொதுமக்களின் நலன் கருதி காலை நேரங்களில் உரிய முறையில் பஸ்கள் இயக்க வேண்டும்.