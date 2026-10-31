ஊட்டி என்.சி.எம்.எஸ்., நிறுவனத்தின் கையிருப்பு 1600 டன் உரம்! மலை காய்கறி விவசாயிகள் பயன்பெற அழைப்பு
ஊட்டி என்.சி.எம்.எஸ்., நிறுவனத்தின் கையிருப்பு 1600 டன் உரம்! மலை காய்கறி விவசாயிகள் பயன்பெற அழைப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 09:22 PM
ஊட்டி: ஊட்டி என்.சி.எம்.எஸ்., நிறுவனத்தில், 1600 டன் உரம் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதால், தேயிலை, மலை காய்கறி விவசாயிகள் பயன்பெற அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில், 65 ஆயிரம் விவசாயிகள் தேயிலை; 25 ஆயிரம் விவசாயிகள் மலைகாய்கறி விவசாயத்திலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நடப்பாண்டு கோடை மழை , தென்மேற்கு பருவ மழை எதிர்பார்த்த அளவு பெய்யவில்லை. ‘எல். நினோ’ தாக்கத்தால் கடும் வறட்சி ஏற்பட்டது. நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்து குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. இதனால், தேயிலை , மலை காய்கறி சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் நஷ்டமடைந்தனர்.
இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவ மழை கடந்த சில நாட்கள் பரவலாக பெய்த நிலையில் , தேயிலை, மலை காய்கறி தோட்டங்களுக்கு தேவையான நல்ல சீதோஷ்ண நிலை நிலவுகிறது. இதனால், விவசாயிகள் தோட்டங்களை உரமிட்டு தயார்படுத்த ஆயத்தமாகியுள்ளனர்.
தேவைக்கேற்ப உரம்
இதை தொடர்ந்து, தேயிலை , மலை காய்கறி தோட்டங்களுக்கு தேவையான, ‘யூரியா , டி.ஏ.பி., பொட்டாஷ், காம்ப்ளக்ஸ், அம்மோனிய சல்பேட்’ மற்றும் கலப்பு உரங்கள், ஊட்டியில் உள்ள என்.சி.எம்.எஸ்., கூட்டுறவு நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், மாவட்ட முழுவதும் இயங்கும், 18 என்.சி.எம்.எஸ் ., கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலைகளில் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள், தங்களுக்கு தேவைப்படும் உரத்தை, அந்தந்த பகுதியில் உள்ள கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலைகள் வாயிலாக பெறவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
என்.சி.எம்.எஸ் மேலாண்மை இயக்குனர் அய்யனார் கூறுகையில்,‘‘மாவட்டத்தில் பரவலாக பெய்த மழைக்கு தேயிலை தோட்டங்களை பராமரிக்க நல்ல சீதோஷ்ண நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது , யூரியா , டி.ஏ. பி. , பொட்டாஷ் , காம்ப்ளக்ஸ் உள்ளிட்ட பல உரங்கள், 1600 டன் வரை தட்டுப்பாடு இன்றி வழங்க இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படும் விவசாயிகள் அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள என். சி.எம்.எஸ் ., கூட்டுறவு நிறுவனத்தை அணுகி தக்க ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்,’’ என்றார்.