ஆபரேஷன் தூபான்: பாலக்காட்டில் 1,026 பேர் கைது: போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுக்க நடவடிக்கை
ஆபரேஷன் தூபான்: பாலக்காட்டில் 1,026 பேர் கைது: போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுக்க நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 16, 2026 06:23 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:18 PM
பாலக்காடு: கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டத்தில் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டை ஒழிக்கும் நோக்கில், மாவட்ட காவல்துறை ‘ஆபரேஷன் தூபான்’ என்ற பெயரில் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கிறது.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டத்தில், கடந்த ஜூன் 2 முதல் கடந்த, 13ம் தேதி வரையிலான நான்கரை மாதத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில், மொத்தம், 981 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 1,026 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
போதை பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
சோதனைகளின் போது பெருமளவிலான போதைப்பொருட்கள் போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, 183 கிலோ கஞ்சா, 1.21 கிலோ எம்.டி.எம்.ஏ, 322 கிராம் மெத்தம்பேட்டமைன், 10,085 கஞ்சா செடிகள் (கண்டறியப்பட்டு அழிக்கப்பட்டன), 860 கஞ்சா பீடிகள், கொடிய போதை பொருட்களான 5.57 கிராம் ஹாஷிஷ் ஆயில், 2.48 கிராம் பிரவுன் சுகர், 2.44 கிராம் கொக்கைன் மற்றும் 2 எல்.எஸ்.டி., ஸ்டாம்புகளும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
பதிவு செய்யப்பட்ட 981 வழக்குகளில், போதைப்பொருட்களை சொந்த பயன்பாட்டிற்காக வைத்திருந்த மற்றும் உபயோகித்தவர்கள் மீது மட்டும், 829 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
வணிக ரீதியாக பெருமளவில் போதைப்பொருள் கடத்தியது தொடர்பாக, 16 வழக்குகளும், சிறிய அளவில் கடத்தியது தொடர்பாக 47 வழக்குகளும், மிகச்சிறிய அளவிலான பயன்பாடு தொடர்பாக, 89 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
போதைப்பொருள் வழக்குகளில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடும் குற்றவாளிகளை தடுக்க, ‘பிட் என்.டி.பி.எஸ்’ தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. இதற்காக ஏற்கனவே, 9 பரிந்துரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், மேலும் 12 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோப்புகள் தயாராகி வருகின்றன.
இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.