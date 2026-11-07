‘ஆபரேஷன் ஜாகரன்’ போதை எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி
‘ஆபரேஷன் ஜாகரன்’ போதை எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:04 PM
பாலக்காடு: பாலக்காடு கோட்டை மைதானத்தில் நடந்த, ‘துாபான் ஜாகரன்’ என்ற போதை பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பேரணியை, மாநில உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதலா துவக்கி வைத்தார்.
விழாவுக்கு எம்.பி., ஸ்ரீகண்டன் தலைமை தாங்கினார். அமைச்சர் துளசி, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ரமேஷ் பிஷாரடி, சுமேஷ் அச்சுதன், மாவட்ட கலெக்டர் சுதீர், ஐ.ஜி. புட்டா விமலாதித்யா, டி.ஐ.ஜி. நாராயணன், மலப்புரம் எஸ்.பி., சைத்ரா தெரசா ஜான், செண்டை மேளம் வித்வான் மட்டன்னூர் சங்கரன்குட்டி, தோல்பாவை கூத்து கலைஞர் ராமச்சந்திரன் மற்றும் பாலக்காடு ஆயர் பீட்டர் கொச்சுபுரக்கல் உட்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதலா பேசுகையில், ‘‘போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த கொண்டு வரப்பட்ட இத்திட்டத்தின் வாயிலாக, இதுவரை ரூ. 200 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், 15,000-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட, 40-க்கும் மேற்பட்டோரின் சொத்துக்களும் முடக்கப்பட்டுள்ளன. ‘துாபான் ஸ்ட்ரைக், துாபான் வாலண்டியர்ஸ், துாபான் கேர்’ என, மூன்று கட்டங்களாக இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.அடுத்த கட்டமாக, அனைத்து வார்டுகளிலும் ‘துாபான் கிராம சபைகள்’ நடத்தப்படும்,’’ என்றார்.
‘பிரவுடு ஆப் பாலக்காட’' அமைப்பு, காவல்துறை மற்றும் 100-க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் இணைந்து நடத்திய இப்பேரணியில், 2,500-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.