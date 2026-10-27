அழிவை நோக்கி நெல் விவசாயம்; மீட்டெடுக்குமா தோட்டக்கலை!
அழிவை நோக்கி நெல் விவசாயம்; மீட்டெடுக்குமா தோட்டக்கலை!
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 02:04 PM
கூடலூர்: கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காலநிலை மாற்றத்தால் நெல் விவசாயம் அடியோடு குறைந்துள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூர் பகுதியில், தேயிலை, காபி, குறுமிளகு, ஏலக்காய், கிராம்பு, பாக்கு மற்றும் குறுகிய கால பயன் தரும் நெல், காய்கறி விவசாயத்தில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதில், புளியாம்பாறை சுற்றுவட்டாரத்தில், 350 ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல் விவசாயம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக காலநிலை மாற்றம் காரணமாக காலம் தவறி பெய்யும் பருவமழை, பாசன நீர் பற்றாக்குறை, உற்பத்தி செலவு அதிகரிப்பு, தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட காரணங்களால் நெல் விவசாயம் சரிவர மேற்கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. காய்கறி, நேந்திரன் வாழை, இஞ்சி விவசாயத்துக்கு விவசாயிகள் மாறிவிட்டனர். கூடலுார் புளியம்பாறை சுற்றுவட்டாரத்தில் ஆரம்ப காலங்களில், 350 ஏக்கரில் நெல் விவசாயம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், படிப்படியாக குறைந்து, 75 ஏக்கரில் மட்டும் நெல் விவசாயம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
விவசாயி கோபாலகிருஷ்ணன் கூறுகையில், ‘‘ நெல் விவசாயம் பல்வேறு காரணங்களால் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. பாரம்பரிய 'பூ பத்திரி' நெற்கதிர் பூஜைக்காக மட்டும் நெல் பயிரிடப்பட்டு வருகிறது. தோட்டக்கலை துறையினர் நீர்பாசன வசதி, மானிய உதவிகள் மற்றும் குறைந்த வாடகையில் உழவு இயந்திரங்கள் வழங்கி ஊக்கப்படுத்தினால், நெல் விவசாயத்தை மீட்டெடுக்க முடியும்.’’ என்றார்