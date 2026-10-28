இசை, நடனத்துடன் நெற்கதிர் அறுவடை திருவிழா: பாரம்பரியத்தை போற்றி கொண்டாடும் பழங்குடிகள்
இசை, நடனத்துடன் நெற்கதிர் அறுவடை திருவிழா: பாரம்பரியத்தை போற்றி கொண்டாடும் பழங்குடிகள்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:36 PM
கூடலுார்:
கூடலுாரில் பழங்குடியினரின் இசை, நடனத்துடன் பாரம்பரியமான நெற்கதிர் அறுவடை திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.
கூடலுார் பகுதியில் பழங்குடி மக்கள் சார்பில் நெற் பயிர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையிலும், விவசாயிகள், விவசாய தொழிலாளர்கள் நலமுடன் இருக்கவும், வனவிலங்குகளால், நெற் பயிர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதை தடுக்கவும், ஆண்டு தோறும் நெல் அறுவடைக்கு முன்பாக பாரம்பரியமான பூ புத்தரி எனப்படும், கதிர் அறுவடை திருவிழாவை ஐப்பசி மாதம், 10ம் நாள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
நடப்பு ஆண்டின் திருவிழா நேற்று நம்பாலாகோட்டை வேட்டைக்கொருமகன் கோவிலில் நடந்தது. கோவிலில் சிறப்பு பூஜை முடிந்து, பழங்குடியினர், அங்கிருந்து புத்துார் வயல் பகுதிக்கு வந்தனர். அங்குள்ள வயலில் தேர்வு செய்யப்பட்ட இடத்தில் பாரம்பரிய இசையுடன் விளக்கேற்றி பூஜையுடன், பூ புத்தரி திருவிழா நடந்தது.
இதற்காக விரதம் இருந்த பழங்குடியினர் நெற்கதிர் அறுவடை செய்து அதனை கட்டாக கட்டி ஊர்வலமாக வட்டப்பாறை பகவதி அம்மன் கோவிலுக்கு எடுத்து வந்தனர். அங்கு, அதற்கு பூஜை செய்தனர். இசையுடன் பழங்குடி பெண்கள் பாரம்பரிய நடனமாடி அசத்தினர்.
பூஜை செய்யப்பட்ட நெற்கதிர்கள் மங்குலி பகவதி அம்மன் கோவில், புத்துார் வயல் விஷ்ணு கோவில், தேவாலா வேட்டைக்கொருமகன், நம்பாலாக்கோட்டை வேட்டைக்கொருமகன் கோவிலுக்கு ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்றனர். கோவில்களில் நெற் கதிர்களுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து விவசாயிகளுக்கு பிரசாதமாக வழங்கினர். விழாவில், பழங்குடியினர் உட்பட திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
பழங்குடியினர் கூறுகையில்,‘‘நெல் அறுவடைக்கு முன் பாரம்பரியமாக பழங்குடியினர் சார்பில் நடைபெற்று வரும், நெற்கதிர் அறுவடை விழாவை, மாநில முதல்வர் பாரம்பரிய திருவிழாவாக அறிவித்தால் இவ்விழாவுக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்,’’ என்றனர்.