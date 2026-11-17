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நிழற்குடையில் வாகனகள் நிறுத்தம் சாலையில் நிற்கும் பயணிகள்
நிழற்குடையில் வாகனகள் நிறுத்தம் சாலையில் நிற்கும் பயணிகள்
UPDATED : நவ 13, 2026 02:39 PM
ADDED : நவ 13, 2026 02:36 PM
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பந்தலுார்: கூடலுார் மற்றும் பந்தலுார் பகுதியில் இருந்து பாட்டவயல் வழியாக, கேரள மாநிலத்துக்கு வாகனங்கள் செல்லும் பகுதியில் பிதர்காடு பஜார் அமைந்துள்ளது. இப்பகுதிக்கு, 50-க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் நாள்தோறும் வந்து செல்கின்றனர்.
பயணிகள் பயன்பெறும் வகையில், பஜாரின் மையப்பகுதியில் நெலாக்கோட்டை ஊராட்சி சார்பில், நிழற்குடை அமைக்கப்பட்டது. இந்த நிழற்குடையின் உட்பகுதியில் தனியார் வாகனங்களை நிறுத்துவதுடன், இதன் முன்பாக சுற்றுலா வாகனங்களும் நிறுத்தப்படுகிறது. இதனால், பயணிகள் வாகனங்களுக்கு காத்திருக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, இந்த நிழற்குடையை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, பயணிகள் பயன்பெறும் வகையில் சீரமைக்க வேண்டும்.