பார்லிமென்ட் நிலை குழுவினர் குன்னுார் சுற்றுப்புற பகுதியில் ஆய்வு
பார்லிமென்ட் நிலை குழுவினர் குன்னுார் சுற்றுப்புற பகுதியில் ஆய்வு
ADDED : நவ 16, 2026 06:37 PM
குன்னூர்: நீலகிரிக்கு வருகை தந்துள்ள பார்லிமென்ட் ஊரக வளர்ச்சி நிலை குழுவினர் குன்னுாரின் பல பகுதிகளில் ஆய்வு செய்தனர்.
நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு, பார்லிமென்ட் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிலை குழு தலைவர் சப்தகிரி உலகா தலைமையில், ராஜ்யசபா எம்.பி.,பி.டி.,உஷா உட்பட, 17 பேர் கொண்ட குழுவினர் வருகை தந்துள்ளனர்.
இன்று (நவ.,16), குன்னுார் சேம்பக்கரை பழங்குடியினர் கிராமம், பர்லியார் ஊராட்சி ஆடர்லி பகுதியில் முடிவுற்ற சாலை பணிகளை ஆய்வு செய்வதற்காக, ஊட்டியிலிருந்து சிறப்பு மலை ரயிலில் குன்னுார் வந்தனர். இவர்களுக்கு வருவாய் துறையினர், உள்ளாட்சி ஒன்றிய நிர்வாகிகள் வரவேற்பு அளித்தனர். அங்கிருந்து சேம்பக்கரை பழங்குடியினர் கிராமம் உட்பட சில பகுதிகளில் ஆய்வு செய்தனர். மாவட்ட கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா உட்பட பல்வேறு அரசு அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.