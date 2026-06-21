பயணிகள் பரிதவிப்பு ; தீர்வுக்கு எதிர்பார்ப்பு: குன்னூர் வழித்தட மக்கள் அவஸ்தை!
பயணிகள் பரிதவிப்பு ; தீர்வுக்கு எதிர்பார்ப்பு: குன்னூர் வழித்தட மக்கள் அவஸ்தை!
ADDED : நவ 15, 2026 05:36 PM
குன்னூர்: குன்னூரில் இருந்து ஊட்டிக்கு சரிவர அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படாததால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
குன்னூரில் இருந்து ஊட்டி செல்லும் வழித்தடத்தில் பஸ் சேவை பற்றாக்குறை தொடர் பிரச்னை நீடித்து வருகிறது.
இன்று (நவ.,15) காலை 10 மணியில் இருந்து 12 மணி வரை 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பஸ்கள் இல்லாததால் பயணிகள் பலரும் பஸ் நிலையத்தில் காத்திருந்து பரிதவித்தனர்.
பயணிகளின் கூட்ட நெரிசல் அதிகரித்ததை தொடர்ந்து, பகல் 12:00 மணியளவில் குன்னூர் - சிம்ஸ் பார்க் -பேரக்ஸ் வழித்தடத்தில் இயங்கும் அரசு 'வெற்றி பயணம்' பஸ், ஊட்டி வழித்தடத்திற்கு திருப்பி விடப்பட்டது.
ஊட்டியில் இருந்து கோவை உள்ளிட்ட சமவெளி பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும் பஸ்கள் அருவங்காடு குன்னூர் வழியாக இயக்கப்படாமல் நேரடியாக கோத்தகிரி வழியாக செல்கிறது. காலையில் இருந்து 4 மணி நேரத்திற்கு மேல் கோவைக்கு செல்லும் எல்லநள்ளி அருவங்காடு, பாய்ஸ் கம்பெனி, குன்னூர் மக்கள் பரிதவித்தனர். குறிப்பாக மாணவ, மாணவிகள் விடுமுறை முடித்து கல்லூரி விடுதிகளுக்கு செல்ல தாமதம் ஏற்பட்டது.
இது குறித்து சமூக ஆர்வலர் அருவங்காடு சஜீவன் கூறுகையில், குன்னூர் - ஊட்டி வழித்தடத்தில் பஸ் இல்லாததால் பயணிகள் நாள்தோறும் அவஸ்தைப்பட்டு வருகின்றனர். பர்லியார் சாலை மூடப்பட்டுள்ளதால், சமவெளி பகுதிக்கு இயக்கப்படும் பஸ்கள் நேரடியாக ஊட்டியில் இருந்தே கோத்தகிரி செல்கிறது. அருவங்காடு, குன்னூர் வழியாக இயக்குவதில்லை. உள்ளூர் பஸ்களும் இல்லாததால் நாள் முழுவதும் பஸ்சிற்காக காத்திருக்கும் அவலம் ஏற்படுகிறது. இப்பிரச்னைக்கு தீர்வ காண வேண்டும்.’’ என்றார்