வெளியூர் செல்ல பஸ் ஸ்டாண்டில் திரண்ட பயணிகள்

ADDED : அக் 20, 2026 06:20 PM
ஊட்டி: விடுமுறை முடிந்து வெளியூர் செல்ல, ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் பயணிகள் திரண்டனர்.
ஆயுத பூஜை விடுமுறையை ஒட்டி, கடந்த , 17 ம் தேதி முதல், தொடர் விடுமுறை காரணமாக வெளியூர்களில் படிக்கும் கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் தனியார் கம்பெனிகளில் வேலை செய்து வரும் மக்கள் குடும்பத்துடன் சொந்த ஊருக்கு வந்தனர். விடுமுறை முடிந்து நேற்று அந்தந்த இடங்களுக்கு செல்ல, பஸ்சிற்காக ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்தனர்.
குறிப்பாக, மேட்டுப்பாளையம், கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் பாலக்காடு , பெங்களூரு உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்ல பயணிகளின் கூட்டம் வழக்கத்தை விட அதிகரித்து காணப்பட்டது. பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்ததால் உதவி மேலாளர் பிரகாஷ் தலைமையில் , கிளை மேலாளர்கள் , டிக்கெட் பரிசோதகர்கள் , சிறப்பு பணி ஊழியர்கள் அந்தந்த பகுதிகளுக்கு செல்லும் பயணிகளை வரிசையில் நிற்க வைத்து பஸ்சில் ஏற்றி அனுப்பி வைத்தனர். மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து பர்லியார் , குன்னுார் வழித்தடங்களுக்கான பஸ்கள் தாமதமாக வந்ததால் பயணிகள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு செல்ல முடியவில்லை. இதனை தவிர்க்க, அடுத்து வரும் விடுமுறை நாட்களில் கூடுதல் பஸ்கள் இயக்க, பயணிகள் வலியுறுத்தினர்.