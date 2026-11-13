பயணிகள் காத்திருப்பு: போலீஸ், அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு
பயணிகள் காத்திருப்பு: போலீஸ், அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 05:52 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:34 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 05:52 PM ADDED : நவ 10, 2026 05:34 PM
ஊட்டி:ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து வெளியூர் செல்ல குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பஸ்கள் கிடைக்காததால் பயணிகள் அவதி அடைந்தனர்.
வெளியூரில் வேலை செய்பவர்கள், கல்லுாரி மாணவர், உறவினர்கள் என , பலரும் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட ஊட்டி உட்பட வந்தனர். பண்டிகை முடிந்ததால், வெளியூர் செல்ல ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் திரண்டனர்.
அதில், கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர்,சேலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்ல காலை முதல் கணிசமான கூட்டம் வந்த நிலையில், மதியம் வேளையில் வழக்கத்தை விட கூட்டம் அதிகரித்தது. குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பஸ் கிடைக்காததால் பல மணி நேரம் காத்திருந்த பயணிகள் நேர காப்பாளர், போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த போக்குவரத்து அதிகாரிகள், பயணிகள் சிரமமின்றி செல்ல ஒலி பெருக்கி வாயிலாக அறிவிப்பு கொடுத்து வரிசையில் நிற்க வைத்து பஸ்சில் ஏற்றி அனுப்பி வைத்தனர்.
கோவை செல்லும் பயணி கவிதா கூறுகையில், ''உறவினர் வீட்டுக்கு தீபாவளி பண்டிக்கை குடும்பத்துடன் வந்தோம். பண்டிகை முடிந்து கோவைக்கு செல்ல ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட வந்தோம். இரண்டு மணி நேரமாக காத்திருக்கிறோம். அதிகாரிகளிடம் கேட்டால் முறையான பதில் இல்லை. 'பண்டிகை சமயத்தில் பயணிகள் சிரமமின்றி செல்ல சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படும்,' என, மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது. இங்கு கூடியிருப்பவர்களை பார்த்தால் போதிய சிறப்புகள் இயக்கப்படவில்லை என்பது போல உள்ளது,'' என்றார்.
உதவி பொது மேலாளர் பிரகாஷ் கூறுகையில்,''பர்லியார் சாலை போக்குவரத்து தடையால், ஊட்டியில் இருந்து கோத்தகிரி வழியாக கோவைக்கு செல்ல, 4:30 மணி நேரம் ஆவதால் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பஸ்கள் வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பயணிகளின் நலன் கருதி, வரும் பஸ்களில் பயணிகள் சிரமமின்றி செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது,'' என்றார்.