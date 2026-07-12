போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மதுக்கடை திறப்பு குன்னுார் மக்கள் அதிருப்தி
போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மதுக்கடை திறப்பு குன்னுார் மக்கள் அதிருப்தி
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:06 AM
குன்னுார்: குன்னுார் மவுன்ட் பிளசன்ட் பகுதியில் மதுக்கடை திறக்க மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த போதும், போலீஸ் பதுகாப்புடன் திறக்கப்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னுார் வண்டிச்சோலையில் பள்ளி, கல்லுாரி, கோவில், ரேஷன் கடை அருகே இருந்த மதுக்கடையை அகற்ற கோரி, மக்கள் போராட்டம் நடத்த தயாராகினர். இதனால், குன்னுார் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மவுன்ட் பிளசன்ட பகுதிக்கு மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது. இப்பகுதியில், புல்மோர்ஸ் பள்ளி, ஆதிதிராவிடர் மாணவர்கள் தங்கும் விடுதி உள்ளதால் மதுக்கடை வைக்க மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
எனினும், நேற்று காலை போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மதுக்கடை திறப்பதை அறிந்த ஊர் மக்கள் ஒன்று திரண்டு எதிர்த்தனர்.
அங்கு வந்த வருவாய் துறையினர், பேச்சுவார்த்தை நடத்த அவர்களை தாலுகா அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். தொடர்ந்து, லாரியில் கொண்டு வந்த மதுவகைகளை கடையில் இறக்கி மது விற்பனையை துவக்கினர். இதனால், அதிருப்தி அடைந்த மக்கள் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர முடிவு செய்துள்ளனர்.
டி.எஸ்.பி., ரவி கூறுகையில்,'' மாவட்ட கலெக்டர் உத்தரவின் பேரில் மதுக்கடை இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பார் செயல்பட அனுமதி இல்லை,'' என்றார்.