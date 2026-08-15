/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ அதிகாலையில் முன்னோருக்கு திதி கொடுத்த மக்கள்
ADDED : ஆக 13, 2026 04:02 AM
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பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே பொன்னானி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு கோவில் வளாக ஆற்றங்கரையில், ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு முன்னோருக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பந்தலுார் அருகே பொன்னானி பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற, ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு கோவில் அமைந்துள்ளது. இதன் கோவில் ஆற்றங்கரையில் ஆண்டுதோறும் ஆடி அமாவாசையான நேற்று அதிகாலை, 4:30 மணிக்கு துவங்கிய நிகழ்ச்சியில், கோவில் மேல் சாந்தி சுதீஷ் தர்ப்பணம் கொடுக்கும் நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்.
அதிகாலை முதல் பந்தலுார் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் பங்கேற்று வரிசையில் காத்திருந்து, முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர். ஏற்பாடுகளை கோவில் மேலாளர் சந்தியா தலைமையில், நிர்வாகிகள் புஷ்கரன், உன்னிகிருஷ்ணன், வினோத், ரதீஷ், ராமகிருஷ்ணன், வேலாயுதம் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.