குடிநீர் கிணற்றில் அடிக்கடி தண்ணீர் திருட்டு: பெரியார் நகர் மக்கள் புகார்
குடிநீர் கிணற்றில் அடிக்கடி தண்ணீர் திருட்டு: பெரியார் நகர் மக்கள் புகார்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:18 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 PM
மஞ்சூர்: குடிநீர் கிணற்றை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்துபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, பெரியார் நகர் மக்கள் கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர்.
மஞ்சூர் அருகே, இத்தலார் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பெரியார் நகரில், 200க்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இப்பகுதியில் ஏற்பட்ட குடிநீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, மூன்றாண்டுக்கு முன்பு, 14 லட்சம் ரூபாய் செலவில் கிணறு மற்றும் பம்ப் அறை கட்டப்பட்டது. தற்போது. சிலர் அந்த கிணற்றை உள்ள தண்ணீரை விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதனை பற்றி கேட்டும் பொது மக்களை தரக்குறைவாக பேசுவதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், அங்குள்ள பம்ப் அறையிலிருந்து மின்சாரத்தை திருடி மின் வேலிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், 'அந்த கிணற்றை மீட்டு தருவதுடன், மின் வேலிகளில் நேரடியாக மின்சாரம் கொடுப்பவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க ஆவன செய்ய வேண்டும்,' என, வலியுறுத்தி, மாவட்ட கலெக்டரிடம் மனு அளித்துள்ளனர். எனினும் நடவடிக்கை இல்லை. எனவே, சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், இப்பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டு தண்ணீர் திருட்டை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.