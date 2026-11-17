கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் ஹிந்து முன்னணி கலெக்டரிடம் மனு
கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் ஹிந்து முன்னணி கலெக்டரிடம் மனு
UPDATED : நவ 16, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்ட, ஹிந்து முன்னணியினர் கையில் கார்த்திகை தீபம் ஏந்தி வந்து கலெக்டரிடம் அளித்துள்ள மனு:
வரலாற்று சிறப்புமிக்க திருப்பரங்குன்ற சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் மலை உச்சியில் உள்ள தீப துாணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டி கடந்த பல ஆண்டுகளாக முருக பக்தர்கள் போராடி வருகின்றனர். கடந்த டிச., மாதம், தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என சென்னை ஐகோர்ட் மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது.
கடந்த ஆட்சியில் இந்த உத்தரவை உதாசீனப்படுத்தினர். இந்நிலையில், தற்போதைய அரசு, முருக பக்தர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து, நீண்ட நாள் கோரிக்கையான திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள தீபத் தூணில் கார்த்திகை தீபத்திருநாளில் தீபம் ஏற்ற முன் வர வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதில், மாவட்ட செயலாளர் சீனிவாசன், துணைத் தலைவர் சுப்பிரமணி , ஹிந்து வியாபாரிகள் நல சங்க மாவட்ட தலைவர் சுரேஷ்குமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.