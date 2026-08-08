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﻿ உள்ளூர் வியாபாரிகள் பாதிப்பு தீர்வு காண கமிஷனருக்கு மனு

﻿ உள்ளூர் வியாபாரிகள் பாதிப்பு தீர்வு காண கமிஷனருக்கு மனு

ADDED : ஆக 08, 2026 03:43 AM

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ADDED : ஆக 08, 2026 03:43 AM

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கோத்தகிரி: கோத்தகிரி நகரில், வெளியூரை சேர்ந்த வியாபாரிகள் தனியார் வளாகங்களில் வியாபாரம் செய்வதால், உள்ளூர் வியாபாரிகள் பாதிக்கப் படுவதாக, நகராட்சி கமிஷனருக்கு புகார் அளிக்கப்பட்டது.

கோத்திகிரி பகுதியில், 200க்கும் மேற்பட்ட உள்ளூர் வியாபாரிகள், வியாபாரத்தை நம்பி குடும்பங்களை நகர்த்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், வெளியூரை சேர்ந்த பலர், தனியார் வளாகங்களை வாடகைக்கு அமர்த்தி, தற்காலிக கடைகள் அமைத்து, ஆடி பண்டிகை உள்ளிட்ட பண்டிகை நாட்களுக்காக, வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர்.

இதனால், உள்ளூர் வியாபாரிகளுக்கு போதுமான வருவாய் கிடைப்பதில்லை. இதனை தவிர்க்க ஏதுவாக, 'வெளியூர் வியாபாரிகள் தனியார் வளாகங்களில், கடைகள் வைத்து வியாபாரம் செய்வதை தடுக்க வேண்டும்,' என, கோத்தகிரி மார்க்கெட் உட்பட தாலுகா வியா பாரிகள் ஒருங்கிணைந்து, நகராட்சி கமிஷனரை சந்தித்து மனு அளித்தனர்.

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