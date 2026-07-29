/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ பேராசிரியை பலாத்காரம் உடற்கல்வி இயக்குநர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:42 AM
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ஊட்டி: கல்லுாரி பேராசிரியையை, பாலியல் பலாத்காரம் செய்த உடற்கல்வி இயக்குனர் குமரேசன், 33, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் குமரேசன். இவர், கோவையில் ஒரு தனியார் கல்லுாரியில் உடற்கல்வி இயக்குநராக பணியாற்றினார். அதே கல்லுாரியில் பணியாற்றும் பேராசிரியை ஒருவருடன் நட்பு ஏற்பட்டது.
அவரை, திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி, சில மாதங்களுக்கு முன், ஊட்டிக்கு சுற்றுலா அழைத்து வந்து, பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார். இந்நிலையில், குமரேசனுக்கு, பெண் பார்க்கும் ஏற்பாடுகள் நடந்துள்ளன.
இது குறித்து, பேராசிரியை குமரேசனிடம் கேட்டதற்கு, 'நாம் இருவரும், வெவ்வேறு ஜாதி என்பதால் திருமணம் நடப்பதில் சிக்கல் உள்ளது' என, தெரிவித்துள்ளார்.
பேராசிரியை புகாரில், ஊட்டி மகளிர் போலீசார், குமரேசனை கைது செய்தனர்.