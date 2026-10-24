ஊட்டி பூண்டு ரூ.470 ; கேரட் கிலோ ரூ. 22

ADDED : அக் 23, 2026 07:58 PM
குன்னுார்: ஊட்டி பூண்டு கிலோ அதிகபட்சமாக, 470 ரூபாய் வரை ஏலம் போன நிலையில், கேரட் விலை, 27 ரூபாய் என குறைந்துள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் விளைவிக்கப்படும் ஊட்டி பூண்டு மற்றும் கேரட் மேட்டுப்பாளையம் மார்க்கெட்டிற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.
தற்போது, ஊட்டி பூண்டுக்கு கிராக்கி ஏற்பட்டு, தரத்திற்கு ஏற்ப குறைந்தபட்சம் கிலோ, 300 முதல் 400 ரூபாய் வரையிலும், முதல் தர பூண்டு கிலோ, 470 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சமாக ஏலம் போனதால் பூண்டு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
அதேசமயம், மார்க்கெட்டிற்கு, 70 லோடு கேரட் வரத்து இருந்தபோதிலும், வெறும், 20 சதவீதம் மட்டுமே தரம் இருந்தது. இதனால் விலை கடுமையாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. சாதாரண கேரட் கிலோ, 12 முதல் 22 ரூபாய் வரையிலும், முதல் தரம், 25 மற்றும் தனி ரகம், 27- ரூபாய் வரையிலும் விற்பனையானது. கேரட்டில் அழுகல் பாதிப்பு மற்றும் வரத்து குறைவு காரணமாக விலையில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.