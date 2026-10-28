பூட்டிய வீட்டில் பைப் திருட்டு: பொக்காபுரத்தில் இருவர் கைது
பூட்டிய வீட்டில் பைப் திருட்டு: பொக்காபுரத்தில் இருவர் கைது
UPDATED : அக் 28, 2026 04:31 PM
ADDED : அக் 28, 2026 02:14 PM
கூடலுார்:மசினகுடி பொக்காபுரம் பகுதியில், பூட்டிய தனியார் விடுதி கட்டடத்தை உடைத்து 'செப்டிக் டாங்க்' பைப்புகளை திருடிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
முதுமலை மசினகுடியில் உள்ள, சீகூர் யானை வழித்தடத்தில் விதிமீறி கட்டப்பட்ட சுற்றுலா விடுதிகள் உட்பட பிற கட்டடங்கள், சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவுப்படி, 2018ல் சீல் வைக்கப்பட்டன.
தொடர்ந்து, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சார்பில் யானை வழித்தடத்தில் உள்ள தனியார் விடுதி கட்டடங்களை காலி செய்ய உரிமையாளருக்கு நோட்டீஸ் வழங்கினர். பொக்காப்புரம் பகுதியில் சீல் வைக்கப்பட்ட விடுதி கட்டடங்களை இடித்து அகற்றும் பணியை சோலூர் பேரூராட்சி நிர்வாகம் கடந்த வாரம் துவங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில், இரு நாட்களுக்கு முன், பொக்காப்புரம் பகுதியில் சீல் வைக்கப்பட்ட தனியார் விடுதி கட்டடத்தின் பூட்டை உடைத்து அதிலிருந்த, 15 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான 'செப்டிக் டாங்க் பைப்புகளை சிலர் திருடி சென்றுள்ளனர். தகவலின் பேரில், மசினகுடி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, இன்ஸ்பெக்டர் முரளிதரன் தலைமையிலான தனிக்குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்னர். அதில், அப்பகுதியை சேர்ந்த மகேஷ், 23, சபரீஸ், 23, ஆகியோரை, கைது செய்து திருடப்பட்ட பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.