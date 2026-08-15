தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ குந்தா வட்டத்தில் வரும் 19ல் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் திட்டம்

குந்தா வட்டத்தில் வரும் 19ல் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் திட்டம்

குந்தா வட்டத்தில் வரும் 19ல் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் திட்டம்

ADDED : ஆக 14, 2026 01:40 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 01:40 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

ஊட்டி: குந்தா பகுதியில், உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் என்ற திட்டம், 19ல் நடக்கிறது.

கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பு:

உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் என்ற திட்டம் வரும், 19ம் தேதி காலை, 9:00 மணி அளவில், குந்தா வட்டத்தில் நடக்கிறது. இதில், கலெக்டர் மற்றும் அனைத்து மாவட்ட உயர்நிலை அலுவலர்கள், வருவாய் கிராமங்கள் வாரியாக கள ஆய்வில் ஈடுபடுவர். அரசு அலுவலகங்களையும் ஆய்வு செய்வர்.

ஆய்வின் போது, மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து, அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்களும், சேவைகளும், தடையின்றி மக்களை சென்றடைவதை உறுதி செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

பொது மக்கள் குறைகள் இருப்பின், ஆய்வில் ஈடுபடும் அலுவலர்களிடம் மனுக்களாக தெரிவிக்கலாம். அல்லது குந்தா வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் கலெக்டரை நேரில் சந்தித்து பயன் பெறலாம். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us