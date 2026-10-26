ஊட்டியில் காவலர் வீர வணக்க நாள் அனுசரிப்பு

UPDATED : அக் 21, 2026 05:10 PM
ADDED : அக் 21, 2026 05:07 PM
ஊட்டி: ஊட்டியில் காவலர் வீர வணக்க நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது.
கடந்த, 1959ம் ஆண்டு அக் ., 21ம் தேதி இந்திய எல்லை பகுதியான லடாக் அருகே, ‘ஹாட் ஸ்பிரிங்’ என்ற இடத்தில் சீனா ராணுவம் நடத்திய திடீர் தாக்குதலில் மத்திய பாதுகாப்பு படையை சேர்ந்த , 10 போலீசார் வீர மரணமடைந்தனர். வீர மரணமடைந்த காவலர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக ஆண்டு தோறும் அக் ., 21 ம் தேதி காவலர் வீர வணக்க நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, ஊட்டியில் உள்ள ஆயுதப் படை வளாகத்தில் காவலர் வீர வணக்க நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. நீலகிரி எஸ்.பி. , பிருந்தா பங்கேற்று நினைவு சின்னத்தில் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர். போலீசார் , 45 குண்டுகள் முழங்க மரியாதை செலுத்தினர். ஏ.டி.எஸ்.பி., க்கள் சவுந்திரராஜன் , மணிகண்டன் , டி.எஸ்.பி. , க்கள் வசந்தகுமார் , சுந்தரராஜன் உட்பட பலன் பங்கேற்றுகிறார். நாடு முழுவதும் நடப்பாண்டு பணியின் போது மொத்தம், 154 போலீசார் உயிரிழந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.