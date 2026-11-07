போலி ஆவணம் தயாரித்து ஆழ்துளை கிணறு வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை: வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை
போலி ஆவணம் தயாரித்து ஆழ்துளை கிணறு வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை: வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 09:24 PM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரியில் போலி ஆவணம் தயாரித்து, ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க முயற்சித்தவர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கோத்தகிரி நெடுகுளா சேலக்கொரை பகுதியில், அரசு பணியில் உள்ள உயர் அதிகாரிக்கு சொந்தமான நிலத்தில், ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து தருவதாக, கோத்தகிரி பகுதியை சேர்ந்த தண்டபாணி தெரிவித்துள்ளார்.
இதன்படி, கடந்து வாரம் காரமடை பகுதியை சேர்ந்த நவநீதன் என்பவருக்கு சொந்தமான இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி கிணறு அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
தகவல் அறிந்த, வி.ஏ.ஓ., தீபன் தலைமையிலான வருவாய்த்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை செய்தனர்.
அப்போது, கலெக்டரின் அனுமதி ஆணை இருப்பதாக கூறி, ஒரு ஆவணத்தை தண்டபாணி காண்பித்துள்ளார். அத்தியாவசிய தேவை இல்லாத இடங்களில் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க மாவட்டத்தில் தடை உத்தரவு உள்ள நிலையில், சந்தேகமடைந்த அலுவலர்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விசாரித்துள்ளனர்.
விசாரணையில், ‘கலெக்டர் அனுமதி ஆணை வழங்கவில்லை,’ என, தெரியவந்தது. இதனை அடுத்து பணியை நிறுத்திய வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள், ஆழ்துளை கிணறு தோண்ட பயன்படுத்திய இயந்திரத்தை பறிமுதல் செய்து, போலி ஆவணம் தயாரித்து, விதிகளை மீறி பணிகள் மேற்கொண்டதற்காக, தண்டபாணி மீது, காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அதன்படி, வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.