தென்மேற்கு பருவமழை குறைவால் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு! அணைகளில் நீர்மட்டம் சரிவால் திணறும் மின் வாரியம்
தென்மேற்கு பருவமழை குறைவால் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு! அணைகளில் நீர்மட்டம் சரிவால் திணறும் மின் வாரியம்
UPDATED : அக் 15, 2026 05:11 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:54 PM
ஊட்டி: நீலகிரி அணைகளில் தண்ணீர் இருப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருவதால் மின் உற்பத்தியில் திணறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில், ‘குந்தா, பைக்காரா நீர் மின் திட்டத்தின் கீழ், குந்தா , கெத்தை , பரளி, பில்லுார் , காட்டுகுப்பை , சிங்காரா , மாயார்,’ உள்ளிட்ட , 12 மின் நிலையங்கள் மற்றும் 13 அணைகள் உள்ளன. அதில், தினசரி, 833.65 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி மேற்கொள்ளும் திறன் உள்ளது.
நீலகிரியின் ஆண்டு சராசரி மழை அளவு, 150 செ.மீ ., ஆகும். நடப்பாண்டு கோடை மற்றும் தென்மேற்கு பருவ மழை, 40 சதவீதம் மட்டுமே பெய்துள்ளது. இந்நிலையில், நேற்று முதல் வடகிழக்கு பருவ மழை துவங்கியுள்ளது. ‘எல் நினோ’ தாக்கத்தால் நடப்பாண்டில் காலநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டு பருவமழை குறைந்தது.
குடிநீர் திட்டத்தில் வினியோகம்
நடப்பாண்டு அணைகளில் இருப்பில் இருந்த தண்ணீர் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் , மின் உற்பத்திக்கு அவ்வப்போது பயன்படுத்துவதால் அணைகளில் நீர்மட்டம் படிப்படியாக குறைந்தது. நடப்பாண்டு கோடையில் மின் உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட சிக்கலால் பிற மாவட்டங்களுக்கு மின்சார வினியோகிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
அதன்பின் தென்மேற்கு பருவ மழை மின்வாரியம் எதிர்பார்த்த நிலையில், சராசரி அளவை எட்டாததால் மீண்டும் மின் உற்பத்தியில் சிக்கல் நிலவியது. இதனால், தினசரி மின் உற்பத்தி, 150 மெகாவாட் முதல் 200 மெகாவாட் அளவுக்கு தான் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
மழையை எதிர்பார்க்கிறோம்
இந்நிலையில், ஊட்டி அருகே உள்ள எமரால்டு , அவலாஞ்சி அணைகள் மின் உற்பத்திக்கு முக்கிய அணையாக கருதப்படுகிறது. இங்குள்ள அணைகளில் நீர்மட்டம் அதல பாதாளத்திற்கு சென்றதால் இதை நம்பியுள்ள மின் நிலையங்களுக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இங்கிருந்து குன்னுார் நகராட்சி, ராணுவ மையம், பாஸ்டியர் இன்ஸ்டிடியூட் பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திலும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதே போல், அப்பர் பவானி, அவலாஞ்சி அணையில் தண்ணீர் குறைந்து வருவதால் மின் உற்பத்திக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டதுடன், கோவை மாநகராட்சிக்கு கொண்டு செல்லும் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திலும் குடிநீர் வினியோகிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வடகிழக்கு பருவ மழை தீவிரமடைந்தால் மட்டுமே இனி வரும் நாட்களில் மின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.