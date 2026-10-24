பிரதமரின் சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம்: ஊட்டியில் சிறப்பு விழிப்புணர்வு முகாம்
பிரதமரின் சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம்: ஊட்டியில் சிறப்பு விழிப்புணர்வு முகாம்
UPDATED : அக் 14, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:36 PM
ஊட்டி: ஊட்டியில் பிரதமரின் சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம் தொடர்பாக விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.
சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தி வீடுகளுக்கு மின்சாரம் வழங்கும் திட்டமான பிரதமரின் சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம் ஏற்கனவே துவங்கி வைக்கப்பட்டது. அதன்படி , ஒரு கிலோவாட் சூரிய மின் திறன் உற்பத்திக்கு மானியமாக, 35 ஆயிரம் ரூபாய், 2 கிலோவாட் சூரிய மின் திறன் உற்பத்திக்கு மானியமாக , 70 ஆயிரம் மற்றும் 3 கிலோவாட் முதல் , 10 கிலோவாட் வரை ஒரு லட்சம் ரூபாய் மத்திய, மாநில அரசுகளால் மானியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பதிவு செய்யப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு அரசு மானியம் வழங்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தில் பணிகள் நிறைவுற்ற, 7 நாட்களில் இருந்து, 30 நாட்களுக்குள் நுகர்வோரின் வங்கி கணக்கில் மானியம் நேரடியாக செலுத்தப்படும்.
இத்திட்டம் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ள மின்வாரிய அலுவலகத்தில் நடந்தது. மின் பகிர்மான வட்ட மேற்பார்வை செயற்பொறியாளர் சங்கர் தலைமை வகித்தார். முதன்மை செயற்பொறியாளர் சிவக்குமார் , பிரதம மந்திரி சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டத்தின் நோக்கங்கள் குறித்து விளக்கமளித்தார். இத்திட்டத்தில் பங்கேற்க விரும்பியவர்கள் முகாமில் பெயர்களை பதிவு செய்தனர். செயற்பொறியாளர் சரவணகுமார், உதவி செயற்பொறியாளர்கள் நிர்மல்குமார்,சந்திப் உட்பட ஏராளமான பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.