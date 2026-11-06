'பி.எம்., கிசான்' இணையத்தில் பெயர் சேர்ப்பதில் தொடரும் சிக்கல்!
'பி.எம்., கிசான்' இணையத்தில் பெயர் சேர்ப்பதில் தொடரும் சிக்கல்!
UPDATED : நவ 05, 2026 10:56 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:18 PM
குன்னுார்: மாவட்டம் முழுவதும், 'பி.எம்., கிசான்' சிறப்பு திட்ட முகாம் நடந்து வரும் நிலையில் இணையதளத்தில் பெயர் சேர்க்க முடியாமல் பல விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் 6,000 ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கும் பிரதமரின் கிசான் சம்மான் நிதி (பி.எம்., கிசான்) திட்டத்தில், விடுபட்ட விவசாயிகளை சேர்ப்பதற்கான சிறப்பு முகாம் கடந்த, 3ல் துவங்கி நடந்து வருகிறது.
இத்திட்டத்தில் பயன்பெறாத புதிய தகுதியான விவசாயிகள் மற்றும் நில உரிமையாளர் இறப்பிற்கு பின், வாரிசு அடிப்படையில் சிட்டா, பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்த விவசாயிகள் பதிவு செய்ய வருகின்றனர்.
ஆனால், புதிய பயனாளிகளை பதிவு செய்வதற்கான மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதள பக்கமும், பயோமெட்ரிக் (கைரேகை பதிவு) அமைப்பும் திறக்கப்படாமல் முடங்கி கிடப்பது விவசாயிகளை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனால், குன்னுார் உட்பட மாவட்டத்தில் பல விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது குறித்து உரிய அதிகாரிகளை அணுகியும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை.
விவசாயி ஆல்தொரை கூறுகையில்,''கடந்த, 2019ம் ஆண்டிற்கு பிறகு நிலம் வாங்கியவர்கள் மற்றும் குடும்பத்தில் நில உரிமையாளர் மறைவுக்கு பின் பட்டா, சிட்டாவில் பெயர் மாற்றம் செய்து ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கும் விவசாயிகள் பலரும் புதிய பதிவை மேற்கொள்ள முடியாமல் அலைக்கழிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். முகாமில் உள்ள அதிகாரிகள், 'மத்திய அரசுதான் இணையதள இணைப்பை திறப்பதில்லை,' எனக் கூறி திருப்பி அனுப்புகின்றனர். இ--சேவை மையங்களுக்குச் சென்றாலும் அங்கும் இணையதள பக்கம் திறக்கப்படாமல் பணிகள் முடங்கியுள்ளது. சிறப்பு முகாம், 6ம் தேதியுடன் (நாளை) நிறைவடைய உள்ள நிலையில், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உடனடியாக தலையிட்டு, புதிய பதிவிற்கான இணையதள பக்கத்தையும், பயோமெட்ரிக் சேவையையும் உடனடியாக பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும்; 2019-க்கு பிறகு ஆவண மாற்றம் செய்த தகுதியான அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் இத்திட்டத்தின் பலன் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும், என்றார்.