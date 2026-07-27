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﻿ புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறை; சேவையை எளிமையாக்க வலியுறுத்தல்

﻿ புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறை; சேவையை எளிமையாக்க வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:53 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:53 AM

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குன்னூர்: புதிய ரேஷன் கார்டு வழங்கும் நடைமுறைகளில் தேவையற்ற கெடுபிடிகளை நீக்கி, மக்களுக்கு எளிமையான, சேவையை வழங்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் ரேஷன் கார்டு அத்தியாவசிய உணவு பொருட்களுக்கு மட்டுமன்றி, அரசின் நல திட்டங்கள் மற்றும் முகவரி சான்றாகவும் பயன்படும் முக்கிய ஆவணமாக உள்ளது.

புதிய கார்டு விண்ணப்பிக்கும் போது மக்கள் நடைமுறை சிக்கல்கள் மற்றும் நீண்ட கால தாமதங்களால் சிரமங்களை எதிர் கொள்கின்றனர்.

திருமணமாகி தனி குடும்பம் அமைப்பவர்கள், வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்கள், பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கியவர்கள், முதியோர், மாற்று திறனாளிகள், கிராமப்புற மக்கள் பாதிக்கின்றனர்.

ஒரு ரேஷன் கார்டில் பெயர் நீக்கப்பட்ட பிறகு, 30 நாட்கள் காத்திருந்து மட்டுமே புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டியுள்ளது.

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மைய செயலாளர் சிவசுப்ரமணியம் கூறுகையில், புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பிக்க, 30 நாட்கள் அவகாச நடைமுறையை ரத்து செய்து உடனே விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்க வேண்டும். கால தாமதம் ஏற்பட்டால் இ--மெயில் அல்லது மொபைல் குறுஞ்செய்தி வாயிலாக அனுமதிக்க வேண்டும்.

காஸ் இணைப்பை கட்டாய நிபந்தனையாக கருத கூடாது; இணைப்பு இல்லாத காரணத்தால் விண்ணப்பத்தை நிராகரிக்கக் கூடாது. நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்களை தீர்க்க மாவட்டந்தோறும் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்த வேண்டும்.

மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு உரிய அரசாணையை அரசு பிறப்பிக்க வேண்டும்.'' என்றார்.

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