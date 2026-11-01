பட்டாசு கடைகளுக்கு பார்க்கிங் இடத்தை ஒதுக்க எதிர்ப்பு: குன்னூர் நகராட்சியில் காரசாரம்
பட்டாசு கடைகளுக்கு பார்க்கிங் இடத்தை ஒதுக்க எதிர்ப்பு: குன்னூர் நகராட்சியில் காரசாரம்
UPDATED : நவ 01, 2026 08:16 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:16 PM
குன்னூர்: குன்னூர் நகராட்சி கூட்டம் தலைவர் சுசீலா தலைமையில், கமிஷனர் தாமோதரன் முன்னிலையில் நடந்தது. நிலச்சரிவில் உயிரிழந்த டிரைவர் ஜனகராஜுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
கவுன்சிலர் ராஜ்குமார் :மார்க்கெட் ஐ.யு.டி.பி., காம்ப்ளக்ஸ் மட்டும் இடிப்பது தொடர்பாக, 29 கவுன்சிலர்கள் நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தால் வியாபாரிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது; தீர்மானம் செல்லுமா, செல்லாதா என்பதை அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். வண்டிப்பேட்டை பார்க்கிங் இடத்தில் கடைகள் கட்டக்கூடாது.
பதிலளித்த கமிஷனர், நகரமன்றத்தில் நிறைவேற்றும் தீர்மானம் செல்லும். நடைமுறை சிக்கல்கள் குறித்து வியாபாரிகள் சங்க நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசித்து, முடிவு எடுக்கப்படும்.
வண்டிபேட்டையில் பட்டாசு கடைகள் அமைக்க வருவாய் துறை திட்டமிடுவதற்கு கவுன்சிலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
சாலையில் நிறுத்தும் வாகனங்களுக்கு போலீசார் அபராதம் விதிக்கும் நிலையில், மக்களுக்கு பயன்படும் ஒரே பார்க்கிங் இடத்தையும் பட்டாசு கடைகளுக்கு ஒதுக்கினால் பாதிப்பு ஏற்படும்; நகராட்சிக்கு வருவாய் தரும் இடத்தை, நகராட்சியின் ஒப்புதலின்றி வருவாய் துறையோ, தாசில்தாரோ தன்னிச்சையாக ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன், அங்கு பட்டாசு கடைகள் கட்டாயம் அமைக்க கூடாது என வலியுறுத்தினர்.
கவுன்சிலர் வசந்தி : பெட்போர்டில் இருந்து வரும் மழைநீரை தடுக்க தடுப்புசுவர் இல்லாததால் ரேலி காம்பவுண்ட், சிவில் சப்ளைஸ் பகுதிகளில் வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்து மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஜாகிர் : கடந்த மழையில் ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு தீர்வு காண வலியுறுத்தியும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வில்லை.
கவுன்சிலர் உமாராணி : ஏழைத் தொழிலாளர்கள் வசிக்கும் பகுதியில், 3 ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுத்தும் தடுப்புசுவர் கட்டவில்லை. மழையில் மண் சரிந்து உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும். குப்பை வரி வசூலித்தும், டீசல் செலவுக்கு பணமில்லை என கூறி ஒப்பந்ததாரர் குப்பை வண்டிகளை கூட இயக்குவதில்லை.
கவுன்சிலர் குருமூர்த்தி : கீழ் அட்டடியில் ரூ.60 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட தடுப்பு சுவர் 6 மாதங்களிலேயே தரமின்றி இடிந்து விழுந்து பாதை துண்டிக்கப்பட்டது மண்ணை அகற்ற நகராட்சியிடம் பொக்லைன் இல்லை; வார்டுக்கு ஒரே ஒரு தூய்மை பணியாளர் மட்டுமே உள்ளார். பழுதான தெருவிளக்குகள், ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட மழைநீர் கல்வெட்டுகளால் வெள்ள அபாயம் உள்ளது, மக்களின் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் ஒப்பந்ததாரர் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் .
கள ஆய்வு செய்து சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக கமிஷனர் தெரிவித்தனர்.