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சிலிண்டர் முறையாக வினியோகிக்காததால் வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்தி போராட்டம்

சிலிண்டர் முறையாக வினியோகிக்காததால் வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்தி போராட்டம்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:09 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:09 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM

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ஊட்டி:மஞ்சூர் சுற்று வட்டார பகுதியில் கேஸ் சிலிண்டர் முறையாக வினியோகிக்காததால் சிலிண்டர் வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்தி பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மஞ்சூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கேஸ் சிலிண்டர் முறையாக வினியோகிப்பதில்லை. என, வாடிக்கையாளர்கள் குற்றச்சாட்டி வருகின்றனர். சிலிண்டர் கிடைக்காததால் அதிருப்தி அடையும் பொதுமக்கள் கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் பலமுறை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தில் ஈடுபடும் சமயத்தில் மட்டும் போலீசார் , வருவாய் துறை தலையிட்டு சிலிண்டர் வினியோகிப்பதை சம்மந்தப்பட்ட கேஸ் ஏஜென்சி நிறுவனம் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளது.

நீண்ட நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டிய சூழலில் முன்பதிவு செய்தாலும், தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக கேன்சல் ஆகிவிட்டதாக கேஸ் ஏஜென்சி நிறுவனத்தினர் கூறுவதால் ஒரு சிலிண்டர் வாங்க பலமுறை முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு வாடிக்கையாளர்கள் தள்ளப்பட்டதால் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணாவிட்டால் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட வாடிக்கையாளர்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர். முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் புகார் அளித்துள்ளனர்.

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