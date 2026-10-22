பணி புறக்கணித்து போராட்டம் குன்னுார் நகராட்சியில் பாதிப்பு
பணி புறக்கணித்து போராட்டம் குன்னுார் நகராட்சியில் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 12, 2026 06:08 PM
ADDED : அக் 12, 2026 06:06 PM
குன்னுார்: குன்னுார் நகராட்சி கமிஷனரை கண்டித்து, ஊழியர்கள், 6 மணி நேரம் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடத்தினர்.
குன்னுார் நகராட்சியில் கமிஷனராக கிருஷ்ணராம் பணியாற்றி வருகிறார். இவரின் கீழ் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்நிலையில், அனைத்து ஊழியர்கள் முன்பு பணியாளர்கள் சிலரை ஒருமையில் பேசியதாக கூறி, நகராட்சி பணியாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில், திடீரென பணிகளை புறக்கணித்து, காலை, 7:00 மணி முதல் நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் தர்ணா போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதனால் காலை முதல் அலுவலக பணிகள் முடங்கியது.
நகராட்சி தலைவர் சுசீலா, துணை தலைவர் வாசிம் ராஜா மற்றும் வார்டு கவுன்சிலர்கள் இருதரப்பினரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதன்பின், இருதரப்பினரிடையே நிலவிய கருத்து வேறுபாடுகள் களைந்து, சமாதானம் ஏற்பட்டதால், 6 மணி நேரம் நீடித்த போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.