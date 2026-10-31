பர்லியார் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதி பணிகளில் தரம் வேண்டும்! ராணுவ பொறியியல் பிரிவு ஆலோசனை அவசியம்
பர்லியார் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதி பணிகளில் தரம் வேண்டும்! ராணுவ பொறியியல் பிரிவு ஆலோசனை அவசியம்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 05:06 PM
குன்னுார்: ‘குன்னுார்– மேட்டுப்பாளையம் மலை பாதையில், 1993 ல் நடந்த நிலச்சரிவின் போது, ராணுவம் மேற்கொண்ட பணிகளை போல, நவீன பொறியியல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட தகுதிவாய்ந்த நிறுவனங்களிடம். பர்லியார் சாலை சீரமைப்பு பணிகளை அரசு ஒப்படைக்க வேண்டும்,’ என, வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்து, குன்னுார் –மேட்டுப்பாளையம் மலை பாதையில், ஒவ்வொரு வடகிழக்கு பருவமழையின் போது, ஏதாவது ஒரு பேரிடர் நிகழ்வுகள் நடந்த வண்ணம் உள்ளன. அதில், 1993-ம் ஆண்டு நவ., 11ல் நடந்த மரப்பாலம் நிலச்சரிவில், 12 பேர் மண்ணில் புதைந்தனர்; 15 பேர் காணாமல் போயினர். இரண்டு அரசு பஸ்கள் சிதைந்து, பயணிகள் பலர் உயிரிழந்தனர். போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கி, அப்பகுதியில் இருளில் மூழ்கிய இக்கட்டான காலத்தில், உடனடியாக நமது ராணுவம் களம் இறங்கியது.
பணியில் இறங்கி ராணுவ வீரர்கள்
அதில், வெலிங்டன் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டர் (எம்.ஆர்.சி) வீரர்கள் மற்றும் ராணுவ பொறியியல் படையினர் கொட்டும் மழையிலும் துணிச்சலுடன் களமிறங்கி மீட்பு களில் ஈடுபட்டது மட்டுமின்றி, ‘ பணி நிறைவடைய பல நாட்கள் ஆகும்,’ என, கணிக்கப்பட்ட பாலம் உள்ளிட்ட பணிகளை இரு வாரங்களில் முடித்து காட்டினர்.
ராணுவம் அமைத்த தற்காலிக பெய்லி பாலங்களும், இரவும் புகலும் அயராது உழைத்து அகற்றப்பட்ட ராட்சத பாறைகளும் நீலகிரிக்கு மீண்டும் போக்குவரத்து துவங்க காரணமாகின. அன்று நடந்த ராணுவ பணியில் அதிவேகம் மற்றும் பொறியியல் பிரிவின் நேர்த்தியான திட்டத்தை இன்றும் நீலகிரி மக்கள் நினைவில் வைத்துள்ளனர்.
பாறைகள் விழுவதை தடுக்கணும்
அதேபோல, ஆங்கிலேயர் காலத்தில் ஆட்சியில் அமைத்த சாலை பல ஆண்டுகள் பலமாக இருந்த போதும், கடந்த, 20 ஆண்டுகளில் இப்பகுதியில் நடந்த பல்வேறு மேம்பாட்டு பணிகளில், சில இடங்கள் கனமழைக்கு தாக்கு பிடிக்ககாமல் இடிந்து விழுவது தொடர்கிறது. இந்நிலையில், இரு நாட்களுக்கு முன்பு, பர்லியாரில் நிலச்சரிவு பகுதிகளை ஆய்வு மேற்கொண்ட உத்திரகாண்ட் மாநில நிலச்சரிவு தடுப்பு நிபுணர் பல்ராஜ் சிங், ‘ இப்பகுதியில் மீண்டும் பாறை கற்கள் விழும் அபாயத்தை தடுக்க பொறியியல் திட்டத்தின் கீழ் கம்பிகள் அமைக்க வேண்டும்,’ என்பன உட்பட பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினார். இந்நிலையில், விரைவில் பகுதியில் இங்கு சாலை சீரமைப்பு மற்றும் தடுப்புச்சுவர் உட்பட பல்வேறு பாதுகாப்பு பணிகள் நடக்க உள்ளது. அதனை சிறந்த முறையில் நிறைவு செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.