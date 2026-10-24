நள்ளிரவில் மலையில் கொட்டி தீர்த்த மழை: சாலையில் விழுந்த மரங்கள் அகற்றம்
நள்ளிரவில் மலையில் கொட்டி தீர்த்த மழை: சாலையில் விழுந்த மரங்கள் அகற்றம்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:35 PM
–நிருபர் குழு-–
நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாகப் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
அதில், குன்னுார் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று நள்ளிரவு பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்தது. கனமழையால் குன்னுார் ‘சப்ளை டிப்போ’ சாலையில் மரம் ஒன்று வேரோடு சாய்ந்து சாலையின் குறுக்கே விழுந்தது. தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணி துறையினர், நவீன இயந்திரங்கள் மூலம் மரத்தை வெட்டி அகற்றி போக்குவரத்தை சீரமைத்தனர். பவானி எஸ்டேட் சாலையில் உலிக்கல் பேரூராட்சி ஊழியர்கள் அகற்றினர். அதிகரட்டி அருகே குந்தா சாலையில் நேற்று பகல் விழுந்த பெரிய மரத்தை வனத்துறையினர் பொதுமக்கள் உதவியுடன் வெட்டி அகற்றினர். மாவட்டத்தில் மழையால், 3 வீடுகள் பகுதியளவு சேதமடைந்துள்ளன.
*கோத்தகிரி -கோடநாடு சாலையில், ஆவுக்கல் பகுதியில், நேற்று அதிகாலை பெரிய மரம் சாலையின் குறுக்கே விழுந்தது. இதனால், ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
தகவல் அறிந்த கோத்தகிரி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் பிரேமானந்தன் தலைமையிலான தீயணைப்பு அலுவலர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, மரத்தை வெட்டி அகற்றியதை அடுத்து, போக்குவரத்து சீரானது. மழையில், தேனாடு கிராமம் குருகுந்தா பழங்குடியின கிராமத்தை சேர்ந்த பத்திரன் என்பவரது வீடு பகுதி சேதம் அடைந்தது. வருவாய் துறை சார்பில், 8,000 ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட்டது.