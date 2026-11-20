பூச்சிகளை உண்டு வாழும் அரிய வகை தாவரம் அழியும் அபாயம்! புல்வெளிகளை பாதுகாக்க வேண்டியது கட்டாயம்
பூச்சிகளை உண்டு வாழும் அரிய வகை தாவரம் அழியும் அபாயம்! புல்வெளிகளை பாதுகாக்க வேண்டியது கட்டாயம்
ADDED : நவ 19, 2026 06:24 PM
கூடலுார்:
‘கூடலுாரில் காணப்படும், பூச்சிகளை உண்டு வாழும் தாவரங்களில், 'டொசிரேசி பர்மாணி' தாவரம் அழியும் நிலையில் உள்ளதால், அதனை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என, தாவர ஆய்வாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
ஊட்டி, குன்னுார், கூடலூர், பந்தலுார், தேவாலா பகுதியில், உலகில் அரிய வகையாக கருத்தப்படும் பூச்சிகளை உண்டுவாழும் தாவரங்கள் உள்ளன. அதில், தற்போது, கூடலுார், பந்தலுார், தேவாலா அட்டி அருகே உள்ள புல்வெளிகளில், இந்த தாவரங்களில் ஒரு வகையான, 'டொசிரேசி' தாவர குடும்பத்தை சேர்ந்த, ‘பெல்டேட்டா, இண்டிகா, பர்மாணி’ ஆகிய தாவரங்களை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை முதல் செப்., மாதங்களில் பார்க்க முடியும். இவை, இலை ஓரங்களில் காணப்படும், ‘பிசின்’ போன்ற திரவத்தின் மீது பூச்சிகள் ஒட்டிக் கொள்ளும்போது, அதிலிருந்து செடிகளை உறிஞ்சு நைட்ரஜனை உறிஞ்சி வாழ்கிறது.
ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு
இந்நிலையில், நடப்பு ஆண்டு வழக்கம்போல், குறிப்பிட்ட பகுதிகளை தாவரவியல் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்தபோது, ‘பெல்டேட்டா, ‘இண்டிகா’ ஆகிய தாவரங்கள் சில இடங்களில் மட்டும் காணப்பட்டது. சாலையோரங்களில் கடந்த காலங்களில் காணப்படும், ‘டொசிரேசி பர்மாணி’ என்ப்படும் பூச்சி உண்டு வாழும் செடிகளை பல நாட்கள் தேடியும் தென்படவில்லை.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த ஆய்வாளர்கள், பல நாட்கள் தேடுதல் முயற்சி தொடர்ந்த நிலையில், மிக அதிகம் அளவில் வளரக்கூடிய பகுதியில், சில செடிகள் மிகவும் சிறிய அளவில் மட்டுமே தென்பட்டன. இதன் காரணமாக, நீலகிரி மாவட்டத்தில் அதிகளவில் காணப்பட்ட இத்தகைய தாவரங்கள் அழிவில் பிடியில் சிக்கி உள்ளதை ஆய்வாளர்கள் உணர்ந்தனர். அழியும் நிலையில் உள்ள இத்தகைய தாவரங்களை பாதுகாக்க, மாவட்ட நிர்வாகம், மாநில அரசும் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, இதற்கான அறிக்கையை அளித்துள்ளனர்.
ஜீன்புல் தாவரம் மைய ஆய்வாளர் சுந்தரேசன் கூறுகையில், ‘‘இப்பகுதியில், பூச்சிகளை உண்டு வாழும், 3 அரிய வகை தாவரங்கள், 2002ல் கண்டறியப்பட்டு பதிவு செய்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம். காலநிலை மாற்றம், புல்வெளிகள் அழிப்பு, வனத்தீ போன்ற காரணங்களால் இவை விரைவாக அழிந்துவிடும் அபாய நிலையில் உள்ளன. இதனை பாதுகாக்க, வனத்துறையினர் அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நடப்பாண்டு, குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் மட்டும் சாலையோரம் பரவலாக காணப்பட்ட ‘பர்மாணி’ செடிகள், நீண்ட தேடுதலுக்கு பின் அரிதாக தென்பட்டன. இதை தொடர்ந்து, கூடலுார் வன அலுவலர் உத்தரவுபடி, அழியும் நிலையில் உள்ள இதனை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மக்கள் புல்வெளிகளை அழிப்பது, வனத்துக்கு தீ வைப்பது போன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபட கூடாது. புல்வெளிகளை பாதுகாத்தால் மட்டுமே நீலகிரி மாவட்டத்தின் நீர்வளங்களையும், இத்தகைய அரிய வகையான, பல்லாயிரம் தாவரங்களையும் காக்க முடியும்,’’ என்றார்.