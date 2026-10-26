'ரெட் அலர்ட்' எதிரொலியாக அனைத்து சுற்றுலா தலங்கள் மூடல்'! சுற்றுலா பயணியரின்றி 'வெறிச்'
'ரெட் அலர்ட்' எதிரொலியாக அனைத்து சுற்றுலா தலங்கள் மூடல்'! சுற்றுலா பயணியரின்றி 'வெறிச்'
UPDATED : அக் 26, 2026 03:55 AM
ADDED : அக் 25, 2026 07:26 PM
கூடலூர்: நீலகிரியில் கன மழை காரணமாக சுற்றுலா பயணியரின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து சுற்றுலா தலங்கள் மூடப்பட்டதால் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. -
நீலகிரியில் கனமழையின் காரணமாக, குன்னூர் பர்லியாறு சாலையில், பல இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. மண் சரிவில் அரசு பஸ் சிக்கி, ஓட்டுனர் உயிரிழந்தார்.
நீலகிரியில் மேலும், பல இடங்களில் நிலச்சரிவு அபாயம் உள்ளதால், பொதுமக்கள், சுற்றுலா பயணிகள் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு மாவட்ட நிர்வாகம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு ' ரெட் அலர்ட்' எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதால், அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து சுற்றுலா தலங்களை மூட மாவட்ட கலெக்டர் உத்தரவிட்டார். அதன்படி, நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள் மூடப்பட்டது.
வெறிச்சோடிய சுற்றுலா தலம்
முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கான வாகன சவாரி நிறுத்தப்பட்டதுடன், தெப்பக்காடு யானைகள் முகாம், கூடலூர் ஜீன்பூல் தாவர மையம், ஊட்டி சாலையில் உள்ள ஊசி மலை காட்சி ஆகிய சுற்றுலா தலங்கள் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை மூடப்பட்டது. சுற்றுலா தலங்கள் மூடப்பட்டதால் வாரம் இறுதி நாளான நேற்று, நீலகிரிக்கு வரும் கர்நாடக, கேரளா சுற்றுலா பயணிகள் வருகை வெகுவாக குறைந்து காணப்பட்டது.
அதேபோல், ஊட்டியில் உள்ள அரசு தாவரவியல் பூங்கா, ரோஜா பூங்கா, படகு இல்லம், தொட்டபெட்ட காட்சி முனை, சூட்டிங் மட்டம் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்கள் சுற்றுலா பயணிகளின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. குன்னுாரில் உள்ள சிம்ஸ் பூங்கா, காட்டேரி பூங்கா, டால்பின் நோஸ், கோத்தகரியில் கோடநாடு காட்சி முனை உள்ளிட்ட அனைத்து சுற்றுலா தலங்கள் மூடப்பட்டது. ஆனாலும், காலை நேர அரசு பஸ்களில் சுற்றுலா பயணியர் ஊட்டிக்கு வந்து, சுற்றுலா தலங்களில் வெளியிடங்களை பார்வையிட்டு சென்றனர்.