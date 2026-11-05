நீலகிரியில் தேயிலை செடிகளை தாக்கி வரும் சிவப்பு சிலந்தி! நோய் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள ‘உபாசி’ அறிவுரை
நீலகிரியில் தேயிலை செடிகளை தாக்கி வரும் சிவப்பு சிலந்தி! நோய் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள ‘உபாசி’ அறிவுரை
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
கூடலுார்:
கூடலுார் பகுதியில், அரசு தேயிலை தோட்டம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சிவப்பு சிலந்தி நோய் தாக்குதால் பசுந்தேயிலை உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடலுார் பகுதியில், அரசு மற்றும் தனியார் தேயிலை தோட்டங்கள் தவிர சிறு விவசாயிகளும் தேயிலை உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நடப்பு ஆண்டு ‘எல் நினோ’ தாக்கத்தால் பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு பெய்யவில்லை. இதனால், அதிகாலை நேரங்களில் பனிப்பொழிவும், பகலில் கோடை போன்று வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்தது.
சிவப்பு சிலந்தி தாக்குதல்
இந்த காலநிலை மாற்றத்தால். கூடலுார் பகுதியில் பாண்டியார் உள்ளிட்ட அரசு தேயிலை தோட்டங்கள், தனியார் எஸ்டேட், சிறு விவாசாய தோட்டங்களில் தேயிலை செடிகளில் சிவப்பு சிலந்தி நோய் தாக்குதல் ஏற்பட்டு, பசுந்தேயிலை உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தற்போது, அவ்வப்போது பெய்து வரும் மழையால் ஒரளவு பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது. ஏற்கனவே, நிரந்தர விலை இன்றி சிரமப்பட்டு வரும் விவசாயிகள், இதன் தாக்குதலால் வருவாய் இழப்பை சந்தித்து வருகின்றனர். அரசு அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
கத்திரி பயன்த்துவதாலும் பரவும்
கூடலுார் ‘உபாசி’ உதவி இயக்குனர் சுபைர் கூறுகையில், ‘‘காலநிலை மாற்றத்தால் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது. நிழல் தரும் மரங்கள் பராமரிப்பதில் தொழில்நுட்பத்தை பலரும் பயன்படுத்துவதில்லை. பல தோட்டங்களில் முறையாக களை யெடுப்பதில்லை. இதனால், தேயிலை செடிகளில் சிவப்பு சிலந்தி பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. துவக்கத்தில் கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால், விரைவாக மற்ற செடிகளுக்கும் பரவும்.
பாதிப்பு உள்ள தேயிலை செடியில் இருந்து, பசுந்தேயிலை பறிக்க பயன்படுத்தும் கத்திரியின் வாயிலாகவும் இவை பிற செடிகளுக்கு பரவுகிறது. களைச்செடிகளை அகற்றுவதுடன், நிழல் தரும் மரங்களை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். மேலும், தேயிலை ஆய்வாளர்கள் ஆலோசனை பெற்று, அவர்கள் பரிந்துரைக்கும் மருந்துகளை தண்ணீரில் கலந்து, சிவப்பு சிலந்தி பாதித்த தேயிலை செடிகளுக்கு முறையாக தெளிதால், இதனை கட்டுப்படுத்த முடியும்,’’என்றார்.
தேயிலை விவசாயி ராமன் கூறுகையில்,‘‘ நீலகிரியில் அடிக்கடி மாறும் காலநிலையால், தேயிலை விவசாயத்தில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. அதில், சமீப காலமாக கூடலுார், பந்தலுார் பகுதிகளில் சிவப்பு சிலந்தி நோய்பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. ஏற்கனவே இலைக்கு விலை இல்லாத காரணத்தால் விவசாயிகள் தோட்டத்தை பராமரிக்க முடியாமல் பாதிக்கப்படுள்ளனர். எனவே, சிறு விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.