தேயிலையில் சிவப்பு சிலந்தி தாக்கம் அதிகரிப்பு: பந்தலுாரில் பல ஏக்கர் தேயிலை பாதிப்பு
தேயிலையில் சிவப்பு சிலந்தி தாக்கம் அதிகரிப்பு: பந்தலுாரில் பல ஏக்கர் தேயிலை பாதிப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 07:58 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் மற்றும் கூடலுார் பகுதியில் தேயிலை தோட்டங்களில் சிவப்பு சிலந்தி தாக்கம் காரணமாக தேயிலை விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தேயிலை தண்டு மற்றும் வேர் நோய்கள் என மூன்று வகையாக பூஞ்சான்கள் மற்றும் கிருமிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது. அதில், 400 வகையான நோய் கிருமிகளும், 385க்கு மேற்பட்ட பூஞ்சை வகை நோய்களும் உள்ளன.
இந்நிலையில், கூடலுார், பந்தலுார் பகுதிகளில் சிவப்பு சிலந்தி பேன்(எரியோபைட் அகரினா) தாக்குதலால் தேயிலை விவசாயம் பெரும் பாதிப்பில் உள்ளது. இந்த நோய் தாக்கம் காரணமாக பசுமையாக காணப்படும் தேயிலை, மேல் நோக்கி சுருண்டு இளம் சிவப்பு நிறமாக மாறுகிறது. சிவப்பு சிலந்தி பூச்சிகள் காணப்படுவதால், நோய் பாதித்த தேயிலைகளை பறிப்பது இயலாத காரியமாக உள்ளது.
சிறு விவசாயி விஜயகுமார் கூறுகையில், ‘‘தேயிலைக்கு போதிய விலை நிர்ணயம் இல்லாத காரணத்தால், விவசாயிகள் பலரும் மாற்று தொழிலை நாடி செல்கின்றனர். இந்நிலையில், நோய் தாக்குதலால், 1000 ஏக்கருக்கு மேல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தேயிலை விவசாயத்தை நம்பி உள்ள விவசாயிகள் மற்றும் அதனை சார்ந்த தொழிலாளர்களும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். தேயிலை வாரியம், நோயை கட்டுப்படுத்த மானிய விலையில் மருந்து வழங்கவும், நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறு விவசாயிகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.