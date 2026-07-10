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﻿ காட்டெருமை தாக்கி இறந்த தொழிலாளி குடும்பத்துக்கு நிவாரணம்

﻿ காட்டெருமை தாக்கி இறந்த தொழிலாளி குடும்பத்துக்கு நிவாரணம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:56 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:56 AM

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ஊட்டி: ஊட்டி அருகே, காட்டெருமை தாக்கி சிகிச்சை பெற்று வந்த நேபாள தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

நீலகிரி வனக்கோட்டம் குந்தா வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட அதிகரட்டி பிரிவு கேத்தி ேஹாம்ஸ் பகுதியில் கடந்த, 4ம் தேதி வேலை செய்து கொண்டிருந்த நேபாள நாட்டை சேர்ந்த தாமஸ் லுமோ, 40, என்பவரை காட்டெருமை தாக்கியது. பலத்த காயமடைந்த தாமஸ் லுமோவை மீட்டு, ஊட்டி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர்.

மேல் சிகிச்சைக்காக, கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி கடந்த, 5 ம் தேதி உயிரிழந்தார்.

வனத்துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டு, முதற்கட்டமாக, 50 ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண தொகை, அவரின் குடும்பத்தாரிடம் வழங்கினர். 9.50 லட்சம் ரூபாய் வாரிசுதாரர் அடிப்படையில், பிறகு வழங்குவதாக வனத் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

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