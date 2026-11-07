UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:16 PM
ஊட்டி:
ஊட்டி படகு இல்லத்தில் ஆகாயத்தாமரை அகற்றும் பணி நடந்து வருகிறது.
ஊட்டி அரசு தாவரவியல் பூங்காவை அடுத்து ஆண்டுக்கு, 15 லட்சம் சுற்றுலா பயணிகள், படகு இல்லத்திற்கு சென்று, ஏரியில் சவாரி செய்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். படகு இல்லத்தில், மோட்டார், மிதிப்படகு மற்றும் துடுப்பு படகு என, 100 படகுகள் சவாரிக்கு தயாராக உள்ளன.
மொத்தம், 50 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட படகு இல்லத்தில், 25 ஏக்கர் வரை ஆகாயத்தாமரை ஆக்கிரமித்துள்ளதால், சுற்றுலா பயணிகள், சரிவர சவாரி செய்ய முடியாமல், அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
இது குறித்து, சமீபத்தில், 'தினமலர்' நாளிதழில், படத்துடன் செய்தி வெளியிடப்பட்டது. அதன் எதிரொலியாக, பொதுப்பணிதுறையின் கீழ் இயங்கும் நீர்வளத்துறை சார்பில், ஆகாய தாமரையை அகற்றும் பணி, மிதவை 'பொக்லைன்' வாயிலாக, நேற்று முன்தினம் துவங்கி நடந்து வருகிறது.
இப்பணி, தடையின்றி முறையாக நிறைவடையும் பட்சத்தில், சுற்றுலா பயணிகள் தடை இல்லாமல், மகிழ்ச்சியுடன் சவாரி செய்ய ஏதுவாக அமையும்.
சுற்றுலா பயணி குமார் கூறுகையில், ‘‘ உலக சுற்றுலா மையமான ஊட்டியில் உள்ள அதிக முக்கியத்துவம் பெற்ற இந்த ஏரியில், ஆகாயத்தாமரை மீண்டும், மீண்டும் ஆக்கிரமிக்காமல் இருக்க இதனை தொடர்ந்து பராமரிக்கும் பணியை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்,’’என்றார்.