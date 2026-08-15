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புனரமைத்த வீடு இடிந்தது அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு

புனரமைத்த வீடு இடிந்தது அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM

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பாலக்காடு: பாலக்காடு அருகே கட்டப்பட்டு வந்த வீடு திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது.

கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், திருத்தால கூற்றநாடு பட்டித்தறை ஊராட்சிக்குட்பட்ட வட்டேநாடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆரிப். இவருக்கு சொந்தமான வீட்டின் புனரமைப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தன. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு கட்டடத்தின் ஒரு பகுதி திடீரென இடிந்து விழுந்தது.

விபத்து நேரிட்டது இரவு நேரம் என்பதாலும், பணியிடத்தில் தொழிலாளர்கள் யாரும் இல்லாததாலும் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததற்கான காரணம் குறித்து, அதிகாரிகள் விசாரிக்கின்றனர்.

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