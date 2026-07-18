புது பொலிவுடன் திறக்கப்பட்ட ரயில் நிலையம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் சுற்றுலா மேம்பட வாய்ப்பு
புது பொலிவுடன் திறக்கப்பட்ட ரயில் நிலையம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் சுற்றுலா மேம்பட வாய்ப்பு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:16 AM
குன்னுார்: குன்னுார் மலை ரயில் நிலையம் உட்பட அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் மறு சீரமைக்கப்பட்ட, 75 ரயில் நிலையங்களை காணொளி வாயிலாக, பிரதமர் மோடி நேற்று திறந்து வைத்தார்.
இதனையொட்டி, குன்னுார் மலை ரயில் நிலையத்தில் நடந்த விழாவில், சேலம் கோட்ட ரயில்வே ஊழியர்களின் பாடல்கள், நடனம் மற்றும் தோடர் பழங்குடியினர் நடனம், பள்ளி குழந்தைகளின் தேசபக்தி நடனம் இடம் பெற்றது.
நிகழ்ச்சியில், குன்னுார் எம்.எல்.ஏ., ராஜு பேசுகையில்,''அம்ரித் பாரத் திட்டத்தில் மேம்படுத்தப்பட்ட குன்னுார் ரயில் நிலையத்தில் தரைத்தளம், வாகன நிறுத்தும் இடம் உட்பட பணிகள் பாரம்பரியம் மாறாமல் மேற்கொள்ளப்பட்டன. சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரிக்க உதவும்,'' என்றார்.
ஊட்டி எம்.எல்,ஏ., போஜராஜன் பேசுகையில், ''கேரளாவை கடவுளின் நாடு என்று கூறுவதை போல, நீலகிரியும் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட தனித்துவமான இடம் என கூறலாம். நம் மாநிலம், நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு மத்திய அரசு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளதை இந்த விழாவின் மூலம் மக்கள் அறிய முடியும். மாவட்டத்தில் ரயில்வே பணிகளுக்கு எந்த இடர்பாடும் இல்லாமல் ரயில்வே அதிகாரிகள் இதனை செயல்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால், சுற்றுலா மேம்படும்,'' என்றார். தொடர்ந்து, ரயில்கள் குறித்த ஓவியம், கட்டுரை போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. விழாவில், தென்னக ரயில்வே சென்னை முதன்மை தலைமை இயந்திர பொறுப்பு மேலாளர் முகுந்த், சேலம் கோட்ட கூடுதல் மேலாளர் சரவணன் உட்பட ரயில்வே பணியாளர்கள்; உள்ளூர் மக்கள் பங்கேற்றனர்.