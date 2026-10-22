பேரிடர் முன்னெச்சரிக்கை பணி குறித்து ஆய்வு

UPDATED : அக் 09, 2026 01:26 PM
ADDED : அக் 09, 2026 01:24 PM
குன்னூர்:
குன்னுார் உலிக்கல் பேரூராட்சி மற்றும் வண்டிசோலை ஊராட்சி பகுதிகளில் நடந்து வரும் வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை, மாவட்ட கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
உலிக்கல் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பென்காம் தேயிலை தொழிற்சாலை வளாகத்தில், மாநில பேரிடர் மீட்பு நிதி திட்டத்தின் கீழ்,16 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மோட்டார் மற்றும் பைப்லைனுடன் அமைக்கப்பட்டு வரும் திறந்தவெளி கிணற்று பணிகள்; உலிக்கல் அங்கன்வாடி மையம், பென்காம் ரேஷன் கடை, பேரூராட்சி அலுவலகம், அரசு துணை சுகாதார நிலையம் பகுதிகளை பார்வையிட்டார்.
எம்.எல்.ஏ., தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி திட்டத்தின் கீழ், 20 லட்சம் ரூபாயில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய அங்கன்வாடி மைய கட்டட பணியை பார்வையிட்டு, பணிகளை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். வண்டிச்சோலை ஊராட்சி அரசு உயர்நிலை பள்ளி சமையற்கூடம், மேல் சிங்காரா எஸ்டேட் அரசு உதவி பெறும் துவக்க பள்ளி, ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் ஆகிய இடங்களையும் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
மழை மற்றும் பேரிடர் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில், வண்டிச்சோலை ஊராட்சி அலுவலகத்தில், தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ள மரம் அறுக்கும் இயந்திரம், கயிறு, டார்ச்லைட், கொசு மருந்து தெளிப்பான் உள்ளிட்ட உபகரணங்களின் செயல்பாடு குறித்து கேட்டறிந்தார். ஆய்வின்போது, பேரூராட்சிகள் உதவி இயக்குனர் குருராஜன், சப்–கலெக்டர் தாட்சாயிணி, உலிக்கல் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் செந்தில்குமரன் உட்பட பங்கேற்றனர்.