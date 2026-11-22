கேத்தி பள்ளத்தாக்கில் அதிகரிக்கும் கட்டடங்களால்...பெரும் ஆபத்து! புவியியல் ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்தும் தொடரும் விதிமீறல்
கேத்தி பள்ளத்தாக்கில் அதிகரிக்கும் கட்டடங்களால்...பெரும் ஆபத்து! புவியியல் ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்தும் தொடரும் விதிமீறல்
ADDED : நவ 21, 2026 03:14 AM
குன்னுார்;குன்னுார் அருகே கேத்தி பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் அதிகரிக்கும் கட்டடங்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற, புவியியல் துறையின் எச்சரிக்கை, காற்றில் பறக்க விடப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில், 1993ம் ஆண்டு மாஸ்டர் பிளான் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அதன்படி, இங்கு, 7 மீட்டர் உயரத்துக்கு மேல் கட்டடங்கள் கட்ட தடை விதிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், மாவட்டத்தின் நகர பகுதிகளில் மட்டுமல்லாமல், கிராம பகுதிகளில் கூட, விதிகளை மீறிய கட்டடங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
283 பேரிடர் பகுதிகள்
கடந்த, 2009ல் கேத்தி, லவ்டேல், மைனலா உட்பட பல பகுதிகளில் நடந்த நிலச்சரிவு பாதிப்புகளின் போது, 45 பேர் பலியாகினர். சம்பவத்துக்கு பின், மத்திய புவியியல் துறையினர் உட்பட, 9 பேர் கொண்ட தொழில்நுட்ப வல்லுனர் குழு, பருவமழை பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தி மாவட்டத்தில், 283 பேரிடர் அபாய பகுதிகளை அடையாளம் கண்டு, 'அப்பகுதியில் கட்டுமானங்கள் வருவதை மாநில அரசு கட்டுப்படுத்த வேண்டும்,' என, அறிவுறுத்தினர்.
குடியிருப்பு பெயரில் காட்டேஜ்
எனினும், நீலகிரியின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பாதுகாப்பு விதிகளை தவிடுபொடியாக்கி, பல இடங்களில், வீட்டு அனுமதி பெற்று, சுற்றுலா விடுதிகளாக பல குடியிருப்புகள் இன்றும் செயல்படுகின்றன.
இவ்வாறு அதிகரித்த சட்டவிரோத ஹோம்ஸ்டேக்கள், ரிசார்ட்டுகள், காட்டேஜ்கள் தொடர்பான வழக்கில், சென்னை ஐகோர்ட் சிறப்பு அமர்வு நீதிபதிகள் அரசு அதிகாரிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்தனர்.
அதில், 'கட்டட பயன்பாட்டை மாற்ற சட்டத்தில் இடமில்லாத போது, குடியிருப்பு அனுமதியுடன் வணிக ரீதியாக இயங்கும் காட்டேஜ்களுக்கு வணிக வரி மற்றும் மின்கட்டணம் வசூலிக்க எந்த சட்டத்தில் இடமுண்டு,' என, கேள்வி எழுப்பி உள்ளனர். மேலும், 'தாசில்தார் உரிமம் அளித்தாலோ, நகராட்சி வரி வசூலித்தாலோ அத்தகைய விதிமீறல் கட்டடங்கள் சட்டப்பூர்வமாகிவிடாது,' எனவும், தெரிவித்துள்ளனர்.
இதை தொடர்ந்து மாவட்டம் முழுவதும் நடந்த ஆய்வில், இதுவரை, 900 கட்டட உரிமையாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ள நிலையில், 75 விதிமீறல் கட்டடங்களுக்கு, மாவட்ட நிர்வாகம் சீல் வைத்தது. அதில், பல காட்டேஜ்கள் மீண்டும் பெயர் பலகை இல்லாமல் இயங்கி வருகின்றன என்ற புகாரும் உள்ளது.
நீர் வழித்தட ஆக்கிரமிப்புகள்
இந்நிலையில், சமீபத்தில் கேத்தி சுற்றுப்புற பகுதியில் மத்திய புவியியல் துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அதில், இப்பகுதியில் பெருகும் கட்டடங்கள், நீர் வழித்தட ஆக்கிரமிப்புகளால், கனமழை காலம், மேக வெடிப்பு போன்ற சம்பவங்கள் ஏற்பட்டால், இங்கு பேரிடர் பாதிப்புகள் அதிகளவில் ஏற்பட்ட வாய்ப்புள்ளதாகவும் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஏற்கனவே,'கேத்தி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட விவசாய நிலங்களில் விதிமீறி கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' எனவும், ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுத்ததாக தெரியவில்லை.
எனவே, நம் நாட்டின், மிக பெரிய பள்ளத்தாக்கு பகுதியான, கேத்தி பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளை பாதுகாக்க, மாநில அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.